Câmera flagra ciclista sendo atropelado na frente da família em Minas

Um ciclista de 45 anos foi atropelado por uma motocicleta na frente da esposa e da filha, de 40 e 23 anos, em Capitão Enéas (MG), no Norte do estado. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente.

Na gravação, é possível ver o homem pedalando ao lado das familiares no meio da pista, quando uma motocicleta se aproxima. Cada um segue para um canto da avenida, mas o ciclista tenta retornar para o lado da família no momento em que a moto já estava muito próxima, sendo atingido em cheio.

Com o impacto, o homem caiu desacordado no asfalto. A filha da vítima se desespera ao presenciar o acidente, enquanto moradores e pessoas que estavam em um bar próximo saem para tentar ajudar.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu na Avenida Mestra Antonina, no Bairro Sapé. Quando os militares chegaram, a vítima já havia sido socorrida por equipes do Samu e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da cidade.

Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido para o Hospital de Pronto Socorro de Francisco Sá (MG).

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Ainda de acordo com a polícia, o motociclista fugiu do local em um carro e não foi identificado. Testemunhas informaram que ele seria funcionário de um estabelecimento comercial conhecido como “Altas Horas”. As buscas pelo suspeito continuam.