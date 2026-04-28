Caixa d’água cai em motociclista na Cristiano Machado e interdita via

Um acidente envolvendo três veículos interditou todas as faixas da Avenida Cristiano Machado, na altura do Viaduto Abgar Renault, no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. Por volta das 13h50 desta terça-feira (28/4), um motociclista foi atingido por uma caixa d’água que caiu de um caminhão. Ao perder o controle, a moto bateu em um carro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi chamado para o resgate das vítimas, o motociclista sofreu várias escoriações e o motorista do carro ficou inconsciente por alguns minutos, devido ao impacto e ao airbag, ativado no momento da batida.

A corporação informou ainda que o acidente ocorreu no sentido do bairro, em uma subida após o Túnel da Lagoinha, na mesma região.

A Polícia Militar e a BHTrans também foram ao local. As vítimas aguardam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Trânsito parado

O Corpo de Bombeiros informou que, no momento do acidente, as três faixas, nos dois sentidos do viaduto, foram interditadas. Por volta das 15h, havia duas interditadas no sentido Cidade Nova e uma liberada no sentido Centro.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice