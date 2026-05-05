Animal na adutora: Copasa pede à população que não desperdice água

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) reforçou, em nota divulgada na tarde desta terça-feira (5/5), a importância do consumo consciente de água diante da interrupção do sistema de abastecimento em Belo Horizonte e na Região Metropolitana por conta de um animal de grande porte - possivelmente uma égua, segundo relatos recebidos pela empresa - que foi localizado na adutora do Sistema Rio das Velhas.



O pedido foi feito considerando que ainda não há uma previsão para o restabelecimento do abastecimento. Por enquanto, a companhia segue mobilizada em uma ação que envolve tecnologia avançada para a remoção do animal.

De acordo com a companhia, equipes técnicas atuam de forma ininterrupta na verificação da estrutura, que possui cerca de 2,4 metros de diâmetro. Para garantir maior precisão na busca, estão sendo empregados drones capazes de realizar inspeções internas em trechos de difícil acesso. Esses dispositivos permitem uma análise minuciosa da rede, essencial diante da complexidade da ocorrência.

Até o momento, o animal não foi localizado nos pontos já vistoriados, o que obriga a continuidade das buscas em toda a extensão necessária. O trabalho é feito de forma gradual e criteriosa, com o objetivo de assegurar que não haja comprometimento da integridade da adutora antes da retomada das operações.

A Copasa informou ainda que a Estação de Tratamento de Água (ETA) permanece em estado de prontidão, preparada para reiniciar as atividades assim que a inspeção for concluída com segurança técnica e sanitária. A liberação do sistema depende da confirmação de que não há riscos à estrutura nem à qualidade da água distribuída.

Novas informações sobre o andamento da operação devem ser divulgadas à medida que houver avanços nos trabalhos de campo.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice