Drones são usados na busca por égua que teria caído em adutora da Copasa

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) segue mobilizada, na tarde desta terça-feira (5/5), em uma ação para inspecionar a adutora do Sistema Rio das Velhas, em Belo Horizonte. O objetivo é localizar e remover um animal de grande porte - possivelmente uma égua, segundo relatos recebidos pela empresa - que teria acessado a tubulação. A ação, considerada delicada, envolve tecnologia avançada e impacta diretamente o funcionamento do sistema de abastecimento na capital e na Região Metropolitana.

De acordo com a companhia, equipes técnicas atuam de forma ininterrupta na verificação da estrutura, que tem cerca de 2,4 metros de diâmetro. Para garantir maior precisão na busca, estão sendo empregados drones capazes de fazer inspeções internas em trechos de difícil acesso. Esses dispositivos permitem uma análise minuciosa da rede, essencial diante da complexidade da ocorrência.

Até o momento, o animal não foi localizado nos pontos já vistoriados, o que obriga a continuidade das buscas. O trabalho é feito de forma gradual e criteriosa, com o objetivo de assegurar que não haja comprometimento da integridade da adutora antes da retomada das operações.

A Copasa informou ainda que a Estação de Tratamento de Água (ETA) permanece em estado de prontidão, preparada para reiniciar as atividades assim que a inspeção for concluída com segurança técnica e sanitária. A liberação do sistema depende da confirmação de que não há riscos à estrutura nem à qualidade da água distribuída.

Enquanto a situação não é normalizada, a companhia reforça o apelo para que moradores de Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana façam uso consciente da água, evitando desperdícios. Novas informações sobre o andamento da operação devem ser divulgadas assim que houver avanços nos trabalhos de campo.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima