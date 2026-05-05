7 animais de estimação inusitados que fazem sucesso na internet

O universo dos pets no Brasil e no mundo vai muito além de cães e gatos. Nas redes sociais, animais nada convencionais acumulam milhões de seguidores e desafiam o conceito de bicho de estimação com sua fofura, inteligência e comportamentos surpreendentes.

Essas espécies quebram estereótipos e provam que a capacidade de criar laços afetivos não é exclusiva dos animais mais tradicionais. Se você ficou curioso, conheça sete tipos de pets inusitados que são verdadeiras celebridades na internet.

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Importante: Antes de considerar qualquer pet não convencional, é fundamental verificar a legislação local. Muitos desses animais são silvestres e sua posse pode ser ilegal ou exigir autorizações específicas de órgãos ambientais.

Galinhas: contrariando a imagem de animal de fazenda, as galinhas de estimação demonstram ser inteligentes, sociáveis e capazes de reconhecer seus donos. Elas respondem a chamados, gostam de colo e podem até aprender pequenos truques, encantando a internet com seu lado dócil.

Miniporcos: famosos pela inteligência, os miniporcos podem ser treinados como cachorros e são extremamente limpos. Seus vídeos aprendendo comandos ou simplesmente relaxando em cobertores fazem enorme sucesso. É importante lembrar que eles crescem e exigem espaço e cuidados específicos.

Capivaras: consideradas um dos animais mais amigáveis do mundo, as capivaras conquistaram a internet com sua calma contagiosa. Vídeos delas convivendo pacificamente com cachorros, gatos e até jacarés são comuns e reforçam sua fama de sociáveis. No Brasil e em diversos países, capivaras são consideradas fauna silvestre e sua criação como pet doméstico é proibida sem autorização do IBAMA ou órgãos equivalentes.

Ouriços-pigmeus: com sua aparência exótica e comportamento tímido, os ouriços se tornaram um fenômeno. Pequenos e cheios de espinhos, eles se enrolam como uma bola quando assustados, mas podem ser muito dóceis com seus tutores, gerando conteúdo visualmente cativante.

Axolotes: este anfíbio mexicano parece ter saído de um desenho animado, com suas brânquias externas que se assemelham a uma juba e uma boca que parece estar sempre sorrindo. Sua aparência única e a capacidade de regenerar partes do corpo o tornaram popular em aquários e em perfis virais.

Gambás domesticados: diferente do que muitos pensam, quando criados legalmente em países onde é permitido e com a remoção de suas glândulas odoríferas, os gambás são animais de estimação brincalhões e curiosos. Eles se assemelham a uma mistura de gato com furão e surpreendem pela sua personalidade. No Brasil, a posse de gambás nativos é ilegal sem licença ambiental.

Raposas: embora exijam cuidadores experientes e sejam ilegais como pets na maioria dos países, incluindo o Brasil, raposas domesticadas como a Raposa-Feneco (em locais onde são permitidas) encantam com sua beleza e agilidade. Seus saltos e vocalizações únicas garantem milhões de visualizações em vídeos que mostram sua rotina em um ambiente doméstico.

A viralização desses animais na internet não significa que sejam escolhas adequadas ou legais para todos. Consulte sempre veterinários especializados e órgãos ambientais antes de adquirir pets exóticos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.