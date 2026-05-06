Animal em adutora suspende aulas em cidade da Grande BH; entenda o caso
Problema no Sistema Rio das Velhas compromete abastecimento e serviços no município
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As aulas em todas as escolas e creches municipais de Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram suspensas nesta quarta-feira (6/5) por causa da interrupção do abastecimento de água provocada pela presença de um animal de grande porte em uma adutora do Sistema Rio das Velhas.
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Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o animal, possivelmente uma égua, foi localizado na estrutura da adutora, o que motivou a paralisação do sistema que abastece Belo Horizonte e cidades da região metropolitana.
Até o momento, não há previsão para o restabelecimento do serviço. A prefeitura informou que acompanha a situação junto à concessionária responsável e que novas medidas poderão ser adotadas conforme a evolução do caso.
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Além da suspensão das aulas, os atendimentos noturnos do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) também foram cancelados na noite dessa terça-feira (5/5). De acordo com o município, os pacientes que tinham consultas agendadas foram avisados individualmente, e os procedimentos serão remarcados para a data mais próxima possível.
Relembre o caso
Na tarde dessa terça-feira (5/5), a Copasa reforçou em nota a importância do consumo consciente de água diante da interrupção do sistema de abastecimento em Belo Horizonte e na Região Metropolitana por conta de um animal de grande porte - possivelmente uma égua, segundo relatos recebidos pela empresa - que foi localizado na adutora do Sistema Rio das Velhas.
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O pedido foi feito considerando que ainda não há uma previsão para o restabelecimento do abastecimento. Por enquanto, a companhia segue mobilizada em uma ação que envolve tecnologia avançada para a remoção do animal.
De acordo com a companhia, equipes técnicas atuam de forma ininterrupta na verificação da estrutura, que possui cerca de 2,4 metros de diâmetro. Para garantir maior precisão na busca, estão sendo empregados drones capazes de realizar inspeções internas em trechos de difícil acesso. Esses dispositivos permitem uma análise minuciosa da rede, essencial diante da complexidade da ocorrência.
Até o momento, o animal não foi localizado nos pontos já vistoriados, o que obriga a continuidade das buscas em toda a extensão necessária. O trabalho é feito de forma gradual e criteriosa, com o objetivo de assegurar que não haja comprometimento da integridade da adutora antes da retomada das operações.
A Copasa informou ainda que a Estação de Tratamento de Água (ETA) permanece em estado de prontidão, preparada para reiniciar as atividades assim que a inspeção for concluída com segurança técnica e sanitária. A liberação do sistema depende da confirmação de que não há riscos à estrutura nem à qualidade da água distribuída.
A medida atinge a distribuição de água em Belo Horizonte e outras sete cidades da região metropolitana. Na capital serão atingidos mais de 300 bairros.
Confira a lista completa dos bairros atingidos em BH:
- Aaron Reis
- Acaiaca
- Aeroporto
- Alípio de Melo
- Alpes
- Alto Barroca
- Alto Vera Cruz
- Álvaro Camargos
- Ambrosina
- Ana Lúcia
- Anchieta
- Andiroba
- Antônio Ribeiro de Abreu
- Aparecida
- Aparecida Sétima Seção
- Apiá
- Apolônia
- Bacurau
- Baleia
- Bandeirantes
- Barão Homem de Melo I
- Barão Homem de Melo III
- Barão Homem de Melo IV
- Barro Preto
- Barroca
- Beija-Flor
- Beira Linha
- Bela Vitória
- Belém
- Belmonte
- Betânia
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Boa União I
- Boa União II
- Boa Viagem
- Boa Vista
- Bom Jesus
- Bonfim
- Braúnas
- Buritis
- Cachoeirinha
- Caetano Furquim
- Caiçara Adelaide
- Caiçaras
- Calafate
- Campo Alegre
- Camponesa III
- Campus da UFMG
- Canaã
- Canadá
- Candelária
- Capitão Eduardo
- Carlos Prates
- Carmo
- Casa Branca
- Castelo
- Cenáculo
- Centro
- Céu Azul
- Chácara Leonina
- Cidade Jardim
- Cidade Jardim Taquaril
- Cidade Nova
- Cinquentenário
- Colégio Batista
- Concórdia
- Cônego Pinheiro
- Cônego Pinheiro A
- Conjunto Habitacional Lagoa
- Conjunto Betânia
- Conjunto Capitão Eduardo
- Conjunto Celso Machado
- Conjunto Floramar
- Conjunto Jardim Filadélfia
- Conjunto Lagoa
- Conjunto Minascaixa
- Conjunto Paulo VI
- Conjunto Providência
- Conjunto Santa Maria
- Conjunto Serra Verde
- Conjunto Taquaril
- Copacabana
- Coqueiros
- Coração de Jesus
- Cruzeiro
- Bairro da Graça
- Bairro das Indústrias I
- Dom Bosco
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dona Clara
- Engenho Nogueira
- Ermelinda
- Esperança Granja
- Esplanada
- Estoril
- Estrela
- Estrela do Oriente
- Etelvina Carneiro
- Europa
- Eymard
- Fazendinha
- Fernão Dias
- Flamengo
- Floramar
- Floresta
- Frei Leopoldo
- Funcionários
- Gameleira
- Garças
- Glória
- Goiânia
- Grajaú
- Granja de Freitas
- Granja Werneck
- Grota
- Grotinha
- Guanabara
- Guarani
- Guaratã
- Gutierrez
- Havaí
- Heliópolis
- Horto
- Horto Florestal
- Inconfidência
- Indaiá
- Ipê
- Ipiranga
- Itapoã
- Itatiaia
- Jaqueline
- Jaraguá
- Jardim América
- Jardim Atlântico
- Jardim dos Comerciários
- Jardim Felicidade
- Jardim Getsêmani
- Jardim Guanabara
- Jardim Leblon
- Jardim Montanhês
- Jardim São José
- Jardim Vitória
- João Alfredo
- Jonas Veiga
- Juliana
- Lagoa
- Lagoinha
- Lagoinha Leblon
- Lajedo
- Laranjeiras
- Leonina
- Letícia
- Liberdade
- Lourdes
- Luxemburgo
- Madri
- Mala e Cuia
- Manacás
- Mantiqueira
- Marajó
- Marçola
- Maria Goretti
- Maria Helena
- Maria Teresa
- Maria Virgínia
- Mariano de Abreu
- Mariquinhas
- Marmiteiros
- Minas Caixa
- Minaslândia
- Mirante
- Mirtes
- Monsenhor Messias
- Monte Azul
- Montes Claros
- Morro das Pedras
- Morro dos Macacos
- Nazaré
- Nossa Senhora da Aparecida
- Nossa Senhora da Conceição
- Nossa Senhora da Glória
- Nossa Senhora de Fátima
- Nossa Senhora do Rosário
- Nova América
- Nova Cachoeirinha
- Nova Esperança
- Nova Floresta
- Nova Gameleira
- Nova Granada
- Nova Suíça
- Nova Vista
- Nova York
- Novo Aarão Reis
- Novo Glória
- Novo Lajedo
- Novo São Lucas
- Novo Tupi
- Ouro Minas
- Ouro Preto
- Padre Eustáquio
- Palmares
- Palmeiras
- Pantanal
- Paquetá
- Paraíso
- Parque Copacabana
- Parque São José
- Parque São Pedro
- Paulo VI
- Pedreira Prado Lopes
- Penha
- Pindorama
- Pindura Saia
- Pirajá
- Piratininga (VN)
- Pirineus
- Planalto
- Pompeia
- Pousada Santo Antônio
- Prado
- Primeiro de Maio
- Providência
- Renascença
- Ribeiro de Abreu
- Rio Branco
- Rosa Leão
- Sagrada Família
- Salgado Filho
- Santa Amélia
- Santa Branca
- Santa Cruz
- Santa Efigênia
- Santa Inês
- Santa Lúcia
- Santa Mônica
- Santa Rosa
- Santa Sofia
- Santa Tereza
- Santa Terezinha
- Santana do Cafezal
- Santo Agostinho
- Santo André
- Santo Antônio
- São Benedito
- São Bento
- São Bernardo
- São Cristóvão
- São Francisco
- São Francisco das Chagas
- São Gabriel
- São Geraldo
- São Gonçalo
- São João Batista
- São João Batista (VN)
- São Jorge I
- São Jorge II
- São Jorge III
- São José
- São Lucas
- São Luiz
- São Marcos
- São Paulo
- São Pedro
- São Salvador
- São Sebastião
- São Tomás
- São Vicente
- Satélite
- Saudade
- Savassi
- Senhor dos Passos
- Serra
- Serra Verde
- Serrano
- Sesc
- Silveira
- Sion
- Solimões
- Suzana
- Taquaril
- Tiradentes
- Três Marias
- Trevo
- Tupi A
- Tupi B
- União
- Universitário
- Universo
- Urca
- Várzea da Palma
- Venda Nova
- Vera Cruz
- Vila Aeroporto
- Vila Aeroporto Jaraguá
- Vila Antena
- Vila Bandeirantes
- Vila Boa Vista
- Vila Cachoeirinha
- Vila Calafate
- Vila Califórnia
- Vila Canto do Sabiá
- Vila Clóris
- Vila Copacabana
- Vila da Amizade
- Vila da Área
- Vila da Paz
- Vila de Sá
- Vila Dias
- Vila do Pombal
- Vila dos Anjos
- Vila Esplanada
- Vila Inestan
- Vila Ipiranga
- Vila Jardim Leblon
- Vila Jardim São José
- Vila Maloca
- Vila Mantiqueira
- Vila Maria
- Vila Minaslândia
- Vila Nossa Senhora Aparecida
- Vila Nossa Senhora do Rosário
- Vila Nova
- Vila Nova Cachoeirinha I
- Vila Nova Cachoeirinha II
- Vila Nova Cachoeirinha IV
- Vila Novo São Lucas
- Vila Ouro Minas
- Vila Paquetá
- Vila Paraíso
- Vila Paris
- Vila Piratininga Venda Nova
- Vila Primeiro de Maio
- Vila Real II
- Vila Rica
- Vila Santa Mônica
- Vila Santa Rosa
- Vila Santo Antônio
- Vila Santo Antônio Barroquinha
- Vila São Dimas
- Vila São Domingos
- Vila São Francisco
- Vila São Gabriel
- Vila São Geraldo
- Vila São João Batista
- Vila São Paulo
- Vila São Rafael
- Vila Satélite
- Vila Sesc
- Vila Sumaré
- Vila Sumaré (BA)
- Vila Suzana I
- Vila Suzana II
- Vila Tiradentes
- Vila União
- Vila Vera Cruz I
- Vila Vera Cruz II
- Vista Alegre
- Vista do Sol
- Vitória
- Vitória Granja
- Xodó-Marize
- Zilah Spósito
As outras cidades atingidas pela manutenção na Estação são: Contagem, Nova Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.
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Confira a lista completa dos bairros que serão atingidos nessas cidades:
Contagem
- Jardim Pérola
- Parque Novo Progresso
- Parque Recreio
Nova Lima
- Alto das Quintas
- Alto do Gaia
- Alvorada
- Antônio Horta
- Areião do Matadouro
- Barra do Céu
- Bela Fama
- Bela Vista
- Boa Vista
- Bom Jardim
- Bonfim
- Bosque Residencial Jambreiro
- Cabeceiras
- Campo do Pires
- Canto da Mata II
- Cariocas
- Cascalho
- Centro
- Chácara Bom Retiro
- Chácara dos Cristais
- Chácara Silveira Ramos
- Conjunto Habitacional Paulo Gaetani
- Cristais
- Cristais Curitiba
- Cristais II
- Cruzeiro
- Fazenda do Benito
- Galo Novo
- Galo Velho
- Honório Bicalho
- Ipê
- Ipê da Serra
- Jardim Canadá
- Jardim das Américas
- Jardim Serrano
- José de Almeida
- Le Cottage
- Matadouro
- Matozinhos
- Mina d’Água
- Mina d’Água de Baixo
- Mingu
- Mirante da Mata
- Nossa Senhora de Fátima
- Olaria
- Oswaldo Barbosa Pena II
- Ouro Velho Mansões
- Parque Aurilândia
- Parque Santo Antônio
- Pasto da Balança
- Pau Pombo
- Quintas
- Quintas do Sol
- Quintas II
- Resende
- Residencial Sul
- Residencial Vale das Araras
- Retiro
- Rosário
- Santa Rita
- Silicóticos
- Solar de Santa Rita
- Vale da Esperança
- Vale do Sol
- Vale dos Cristais
- Vila Aparecida
- Vila Industrial I
- Vila Industrial II
- Vila Ipê Amarelo
- Vila Lacerda
- Vila Madeira
- Vila Maria do Carmo
- Vila Marize
- Vila Monte Castelo
- Vila Nova Betânia
- Vila Nova Suíça
- Vila Odete
- Vila Operária
- Vila Padre Valeriano
- Vila Passos
- Vila São José Primeira Seção
- Vila São José Segunda Seção
- Vila São José Terceira Seção
- Vila São Luiz
- Village Royale
- Ville de Montagne
Raposos
- Água Limpa
- Barracão Amarelo
- Bela Vista
- Boa Vista
- Centro
- Galo Velho
- Margem da Linha
- Matadouro
- Morro das Bicas
- Novo Horizonte
- Ponte de Ferro
- Quintas da Mata
- Recanto Feliz
- São Domingos
- São Judas Tadeu
- Tocantins
- Varela
- Várzea do Sítio
- Vila Bela
- Vila Vitória
Ribeirão das Neves
- Adriana
- Atalaia
- Belo Vale
- Botafogo
- Canoas
- Centro de Areias
- Cerejeira
- Céu Anil
- Cristais
- Cruzeiro
- Delma
- Eliane
- Elizabeth
- Esperança
- Evereste
- Fazenda Misongue
- Felixlândia
- Flamengo
- Fortaleza
- Girassol
- Granjas Primavera
- Guadalajara
- Havaí
- Itapoã
- Jardim de Alá 1ª Seção
- Jardim de Alá 3ª Seção
- Jardim Florença
- Jardim Primavera
- Jardim São Judas Tadeu
- Kátia
- Labanca
- Lagoa
- Laredo
- Lidice
- Maracanã
- Maria Helena
- Menezes
- Nossa Senhora da Conceição
- Nossa Senhora da Piedade
- Nossa Senhora de Fátima
- Novo América
- Núcleo Tradicional
- Paraíso das Piabas
- Pedra Branca
- Penha
- Santa Branca
- Santa Fé
- Santa Izabel
- São Januário
- São João de Deus
- São José
- São Miguel Arcanjo
- Sônia
- Toni
- Tropical
- Tropical II
- Urca
- Vera Lúcia
- Viena
- Vila Braúna
- Vila Eduarda
- Vila Esplanada
- Vila Papine
Sabará
- Adelmolândia
- Adelmolândia II
- Águas Férreas
- Alto Bela Vista
- Alto Boa Vista
- Alto do Cabral
- Alto do Fidalgo
- Alto Vila São José
- Alvorada
- Amélia Moreira
- Ana Lúcia
- Arraial Velho
- Borba Gato
- Borges
- Cabral
- Caieira
- Campinas
- Centro
- Condomínio Eugênie Scharle
- Condomínio Jardim dos Borges
- Conjunto Habitacional Morada da Serra
- Córrego da Ilha
- Distrito Industrial Operador Raimundo Fantini
- Distrito Industrial Simão da Cunha
- Esplanada
- Fogo Apagou
- Gaia
- Galego
- General Carneiro
- Granja de Freitas
- Itacolomi
- Jardim Castanheira
- Mangabeiras
- Mangueiras Nossa Senhora de Fátima
- Marzagão
- Morro da Cruz
- Morro São Francisco
- Mundo Velho
- Nações Unidas
- Nossa Senhora da Conceição
- Nossa Senhora de Fátima
- Nossa Senhora do Ó
- Nova Vista
- Novo Alvorada
- Novo Alvorada Barraginha
- Novo Horizonte
- Novo Santa Inês
- Paciência
- Padre Chiquinho
- Praia dos Bandeirantes
- Rio Negro
- Rosário
- Rosário II
- Rosário III
- Rosário III Itacolomi
- Rosário III Vila dos Coqueiros
- Santana
- Santo Antônio
- Santo Antônio de Roças Grandes
- Serranos
- Siderúrgica
- Sobradinho
- Terra Santa
- Valparaíso
- Valparaíso II
- Várzea do Moinho
- Vila Bom Retiro
- Vila do Triângulo
- Vila dos Coqueiros
- Vila Esperança
- Vila Eugênio Rossi
- Vila Francisco de Moura
- Vila Mangueiras
- Vila Michel
- Vila Rica
- Vila Santa Cruz
- Vila Santa Rita
- Vila Santo Antônio de Pádua
- Vila São José
- Vila São Sebastião
- Villa Real
- Vitória
Santa Luzia
- Adeodato
- Alto da Maravilha
- Asteca
- Bagaço
- Baronesa
- Barreiro do Amaral
- Bela Vista
- Belo Vale
- Bicas
- Bom Destino
- Bom Jesus
- Bonanza
- Camelos
- Capitão Eduardo
- Castanheira
- Centro
- Chácaras Gervásio Lara
- Chácaras Recanto Flamboyant
- Chácaras Santa Inês
- Colorado
- Condomínio Estâncias dos Lagos
- Condomínio Recanto da Mata
- Condomínio Recanto do Luar
- Condomínio Retiro do Recreio
- Conjunto Habitacional Carreira Comprida
- Córrego Frio
- Córrego Tenente
- Cristina
- Distrito Industrial Simão da Cunha
- Dona Rosarinha
- Duquesa I
- Duquesa II
- Esplanada
- Fazendinha do Barão
- Fecho
- Frimisa
- Gameleira
- Gameleira II
- Idulipe
- Imperial
- Industrial Americano
- Jaqueline
- Kennedy
- Liberdade
- Londrina
- Luxemburgo
- Maria Adélia
- Maria Antonieta
- Mata dos Ipês
- Mirante do Barão
- Monte Carlo
- Morada do Rio
- Moreira
- Nossa Senhora das Graças
- Nossa Senhora do Carmo
- Nova Conquista
- Nova Esperança
- Novo Centro
- Padre Miguel
- Parque Boa Esperança
- Parque Nova Esperança
- Pérola Negra
- Petrópolis I
- Petrópolis II
- Pinhões
- Ponte Grande
- Ponte Pequena
- Pousada Del Rey
- Quarenta e Dois
- Rio das Velhas
- Santa Helena
- Santa Matilde
- Santa Mônica
- São Benedito
- São Cosme
- São Cosme de Cima
- São Francisco
- São Geraldo
- São João Batista
- Sítio Esparra
- Vale das Acácias
- Vale dos Coqueiros
- Vila das Mansões
- Vila Íris
- Vila Olga
- Vila Parnaso
- Vila Santa Rita de Cássia
- Vila Santo Antônio
- Vila São Mateus
- Vila União
Vespasiano
- Gávea
- Gávea II
- Imperial
- Parque Jardim Maria José
- Pouso Alegre
- Santa Clara
- São Damião
- Vila Esportiva