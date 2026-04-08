Rompimento de contenções afeta abastecimento de água em cidade da Grande BH

Duas estruturas de pequeno porte para contenção de água se romperam em um imóvel privado na região do Caju, em Itatiaiuçu (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A informação é da prefeitura do município.

Equipes da Secretaria de Meio Ambiente e da Defesa Civil estiveram no local para vistoria e adoção das medidas necessárias. As primeiras análises indicam processo erosivo e aumento da turbidez da água.

Segundo o município, a situação pode impactar o abastecimento público e causar intermitências no fornecimento.

Até o momento, não há registro de vítimas nem risco iminente à população.

Perícia da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e engenheiros da prefeitura foram até o local e realizaram os trabalhos de avaliação técnica da situação.

A orientação é que a população utilize água de forma consciente até a normalização do sistema.

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