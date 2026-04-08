Rompimento de contenções afeta abastecimento de água em cidade da Grande BH
Turbidez da água pode causar interrupções no fornecimento em Itatiaiuçu
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Duas estruturas de pequeno porte para contenção de água se romperam em um imóvel privado na região do Caju, em Itatiaiuçu (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A informação é da prefeitura do município.
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Equipes da Secretaria de Meio Ambiente e da Defesa Civil estiveram no local para vistoria e adoção das medidas necessárias. As primeiras análises indicam processo erosivo e aumento da turbidez da água.
Segundo o município, a situação pode impactar o abastecimento público e causar intermitências no fornecimento.
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Até o momento, não há registro de vítimas nem risco iminente à população.
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Perícia da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e engenheiros da prefeitura foram até o local e realizaram os trabalhos de avaliação técnica da situação.
A orientação é que a população utilize água de forma consciente até a normalização do sistema.
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