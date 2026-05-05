UFMG fica sem água devido à queda de égua em adutora

A queda de um animal de grande porte - possivelmente uma égua, segundo relatos recebidos pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em uma adutora do Sistema Rio das Velhas, que afetou a distribuição de água em Belo Horizonte e em municípios da Região Metropolitana, atingirá também a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os campi Pampulha e Saúde, a Faculdade de Direito, a Escola de Arquitetura, o Centro Cultural, o Conservatório e o Espaço do Conhecimento da instituição devem sofrer com a suspensão no abastecimento de água.

A Pró-reitoria de Administração (PRA) da UFMG fez uma recomendação de que a comunidade acadêmica priorize, até esta quarta-feira (6/5), a realização apenas de tarefas essenciais. O objetivo é evitar atividades que demandem o consumo de grandes volumes de água, como irrigação de jardins e limpeza de extensas áreas de piso e fachadas de prédios, por exemplo.

De acordo com a Copasa, a adutora na qual o animal caiu tem cerca de 2,4 metros de diâmetro. A empresa informou que mobilizou uma força-tarefa assim que recebeu os relatos sobre o possível problema, na manhã desta terça-feira (5/5). Equipes técnicas utilizam equipamentos, inclusive drones, para inspecionar o local.

Enquanto esses trabalhos são realizados, a Copasa paralisou temporariamente a Estação de Tratamento de Água (ETA) e também a captação no sistema. A empresa ainda não informou um prazo para a operação ser concluída. Enquanto a situação não é normalizada, a companhia orienta que os moradores de Belo Horizonte e das demais cidades afetadas façam uso consciente da água, evitando desperdícios.

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Localidades afetadas

Ao todo, mais de 300 bairros da capital mineira e sete municípios da Região Metropolitana — Contagem, Nova Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano — estão com o abastecimento de água suspenso. Confira a lista completa:

Belo Horizonte

Aaron Reis

Acaiaca

Aeroporto

Alípio de Melo

Alpes

Alto Barroca

Alto Vera Cruz

Álvaro Camargos

Ambrosina

Ana Lúcia

Anchieta

Andiroba

Antônio Ribeiro de Abreu

Aparecida

Aparecida Sétima Seção

Apiá

Apolônia

Bacurau

Baleia

Bandeirantes

Barão Homem de Melo I

Barão Homem de Melo III

Barão Homem de Melo IV

Barro Preto

Barroca

Beija-Flor

Beira Linha

Bela Vitória

Belém

Belmonte

Betânia

Biquinhas

Boa Esperança

Boa União I

Boa União II

Boa Viagem

Boa Vista

Bom Jesus

Bonfim

Braúnas

Buritis

Cachoeirinha

Caetano Furquim

Caiçara Adelaide

Caiçaras

Calafate

Campo Alegre

Camponesa III

Campus da UFMG

Canaã

Canadá

Candelária

Capitão Eduardo

Carlos Prates

Carmo

Casa Branca

Castelo

Cenáculo

Centro

Céu Azul

Chácara Leonina

Cidade Jardim

Cidade Jardim Taquaril

Cidade Nova

Cinquentenário

Colégio Batista

Concórdia

Cônego Pinheiro

Cônego Pinheiro A

Conjunto Habitacional Lagoa

Conjunto Betânia

Conjunto Capitão Eduardo

Conjunto Celso Machado

Conjunto Floramar

Conjunto Jardim Filadélfia

Conjunto Lagoa

Conjunto Minascaixa

Conjunto Paulo VI

Conjunto Providência

Conjunto Santa Maria

Conjunto Serra Verde

Conjunto Taquaril

Copacabana

Coqueiros

Coração de Jesus

Cruzeiro

Bairro da Graça

Bairro das Indústrias I

Dom Bosco

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dona Clara

Engenho Nogueira

Ermelinda

Esperança Granja

Esplanada

Estoril

Estrela

Estrela do Oriente

Etelvina Carneiro

Europa

Eymard

Fazendinha

Fernão Dias

Flamengo

Floramar

Floresta

Frei Leopoldo

Funcionários

Gameleira

Garças

Glória

Goiânia

Grajaú

Granja de Freitas

Granja Werneck

Grota

Grotinha

Guanabara

Guarani

Guaratã

Gutierrez

Havaí

Heliópolis

Horto

Horto Florestal

Inconfidência

Indaiá

Ipê

Ipiranga

Itapoã

Itatiaia

Jaqueline

Jaraguá

Jardim América

Jardim Atlântico

Jardim dos Comerciários

Jardim Felicidade

Jardim Getsêmani

Jardim Guanabara

Jardim Leblon

Jardim Montanhês

Jardim São José

Jardim Vitória

João Alfredo

Jonas Veiga

Juliana

Lagoa

Lagoinha

Lagoinha Leblon

Lajedo

Laranjeiras

Leonina

Letícia

Liberdade

Lourdes

Luxemburgo

Madri

Mala e Cuia

Manacás

Mantiqueira

Marajó

Marçola

Maria Goretti

Maria Helena

Maria Teresa

Maria Virgínia

Mariano de Abreu

Mariquinhas

Marmiteiros

Minas Caixa

Minaslândia

Mirante

Mirtes

Monsenhor Messias

Monte Azul

Montes Claros

Morro das Pedras

Morro dos Macacos

Nazaré

Nossa Senhora da Aparecida

Nossa Senhora da Conceição

Nossa Senhora da Glória

Nossa Senhora de Fátima

Nossa Senhora do Rosário

Nova América

Nova Cachoeirinha

Nova Esperança

Nova Floresta

Nova Gameleira

Nova Granada

Nova Suíça

Nova Vista

Nova York

Novo Aarão Reis

Novo Glória

Novo Lajedo

Novo São Lucas

Novo Tupi

Ouro Minas

Ouro Preto

Padre Eustáquio

Palmares

Palmeiras

Pantanal

Paquetá

Paraíso

Parque Copacabana

Parque São José

Parque São Pedro

Paulo VI

Pedreira Prado Lopes

Penha

Pindorama

Pindura Saia

Pirajá

Piratininga (VN)

Pirineus

Planalto

Pompeia

Pousada Santo Antônio

Prado

Primeiro de Maio

Providência

Renascença

Ribeiro de Abreu

Rio Branco

Rosa Leão

Sagrada Família

Salgado Filho

Santa Amélia

Santa Branca

Santa Cruz

Santa Efigênia

Santa Inês

Santa Lúcia

Santa Mônica

Santa Rosa

Santa Sofia

Santa Tereza

Santa Terezinha

Santana do Cafezal

Santo Agostinho

Santo André

Santo Antônio

São Benedito

São Bento

São Bernardo

São Cristóvão

São Francisco

São Francisco das Chagas

São Gabriel

São Geraldo

São Gonçalo

São João Batista

São João Batista (VN)

São Jorge I

São Jorge II

São Jorge III

São José

São Lucas

São Luiz

São Marcos

São Paulo

São Pedro

São Salvador

São Sebastião

São Tomás

São Vicente

Satélite

Saudade

Savassi

Senhor dos Passos

Serra

Serra Verde

Serrano

Sesc

Silveira

Sion

Solimões

Suzana

Taquaril

Tiradentes

Três Marias

Trevo

Tupi A

Tupi B

União

Universitário

Universo

Urca

Várzea da Palma

Venda Nova

Vera Cruz

Vila Aeroporto

Vila Aeroporto Jaraguá

Vila Antena

Vila Bandeirantes

Vila Boa Vista

Vila Cachoeirinha

Vila Calafate

Vila Califórnia

Vila Canto do Sabiá

Vila Clóris

Vila Copacabana

Vila da Amizade

Vila da Área

Vila da Paz

Vila de Sá

Vila Dias

Vila do Pombal

Vila dos Anjos

Vila Esplanada

Vila Inestan

Vila Ipiranga

Vila Jardim Leblon

Vila Jardim São José

Vila Maloca

Vila Mantiqueira

Vila Maria

Vila Minaslândia

Vila Nossa Senhora Aparecida

Vila Nossa Senhora do Rosário

Vila Nova

Vila Nova Cachoeirinha I

Vila Nova Cachoeirinha II

Vila Nova Cachoeirinha IV

Vila Novo São Lucas

Vila Ouro Minas

Vila Paquetá

Vila Paraíso

Vila Paris

Vila Piratininga Venda Nova

Vila Primeiro de Maio

Vila Real II

Vila Rica

Vila Santa Mônica

Vila Santa Rosa

Vila Santo Antônio

Vila Santo Antônio Barroquinha

Vila São Dimas

Vila São Domingos

Vila São Francisco

Vila São Gabriel

Vila São Geraldo

Vila São João Batista

Vila São Paulo

Vila São Rafael

Vila Satélite

Vila Sesc

Vila Sumaré

Vila Sumaré (BA)

Vila Suzana I

Vila Suzana II

Vila Tiradentes

Vila União

Vila Vera Cruz I

Vila Vera Cruz II

Vista Alegre

Vista do Sol

Vitória

Vitória Granja

Xodó-Marize

Zilah Spósito

Contagem

Jardim Pérola

Parque Novo Progresso

Parque Recreio

Nova Lima

Alto das Quintas

Alto do Gaia

Alvorada

Antônio Horta

Areião do Matadouro

Barra do Céu

Bela Fama

Bela Vista

Boa Vista

Bom Jardim

Bonfim

Bosque Residencial Jambreiro

Cabeceiras

Campo do Pires

Canto da Mata II

Cariocas

Cascalho

Centro

Chácara Bom Retiro

Chácara dos Cristais

Chácara Silveira Ramos

Conjunto Habitacional Paulo Gaetani

Cristais

Cristais Curitiba

Cristais II

Cruzeiro

Fazenda do Benito

Galo Novo

Galo Velho

Honório Bicalho

Ipê

Ipê da Serra

Jardim Canadá

Jardim das Américas

Jardim Serrano

José de Almeida

Le Cottage

Matadouro

Matozinhos

Mina d’Água

Mina d’Água de Baixo

Mingu

Mirante da Mata

Nossa Senhora de Fátima

Olaria

Oswaldo Barbosa Pena II

Ouro Velho Mansões

Parque Aurilândia

Parque Santo Antônio

Pasto da Balança

Pau Pombo

Quintas

Quintas do Sol

Quintas II

Resende

Residencial Sul

Residencial Vale das Araras

Retiro

Rosário

Santa Rita

Silicóticos

Solar de Santa Rita

Vale da Esperança

Vale do Sol

Vale dos Cristais

Vila Aparecida

Vila Industrial I

Vila Industrial II

Vila Ipê Amarelo

Vila Lacerda

Vila Madeira

Vila Maria do Carmo

Vila Marize

Vila Monte Castelo

Vila Nova Betânia

Vila Nova Suíça

Vila Odete

Vila Operária

Vila Padre Valeriano

Vila Passos

Vila São José Primeira Seção

Vila São José Segunda Seção

Vila São José Terceira Seção

Vila São Luiz

Village Royale

Ville de Montagne

Raposos

Água Limpa

Barracão Amarelo

Bela Vista

Boa Vista

Centro

Galo Velho

Margem da Linha

Matadouro

Morro das Bicas

Novo Horizonte

Ponte de Ferro

Quintas da Mata

Recanto Feliz

São Domingos

São Judas Tadeu

Tocantins

Varela

Várzea do Sítio

Vila Bela

Vila Vitória

Ribeirão das Neves

Adriana

Atalaia



Belo Vale

Botafogo

Canoas

Centro de Areias

Cerejeira

Céu Anil

Cristais

Cruzeiro

Delma

Eliane

Elizabeth

Esperança

Evereste

Fazenda Misongue

Felixlândia

Flamengo

Fortaleza

Girassol

Granjas Primavera

Guadalajara

Havaí

Itapoã

Jardim de Alá 1ª Seção

Jardim de Alá 3ª Seção

Jardim Florença

Jardim Primavera

Jardim São Judas Tadeu

Kátia

Labanca

Lagoa

Laredo

Lidice

Maracanã

Maria Helena

Menezes

Nossa Senhora da Conceição

Nossa Senhora da Piedade

Nossa Senhora de Fátima

Novo América

Núcleo Tradicional

Paraíso das Piabas

Pedra Branca

Penha

Santa Branca

Santa Fé

Santa Izabel

São Januário

São João de Deus

São José

São Miguel Arcanjo

Sônia

Toni

Tropical

Tropical II

Urca

Vera Lúcia

Viena

Vila Braúna

Vila Eduarda

Vila Esplanada

Vila Papine

Sabará

Adelmolândia

Adelmolândia II

Águas Férreas

Alto Bela Vista

Alto Boa Vista

Alto do Cabral

Alto do Fidalgo

Alto Vila São José

Alvorada

Amélia Moreira

Ana Lúcia

Arraial Velho

Borba Gato

Borges

Cabral

Caieira

Campinas

Centro

Condomínio Eugênie Scharle

Condomínio Jardim dos Borges

Conjunto Habitacional Morada da Serra

Córrego da Ilha

Distrito Industrial Operador Raimundo Fantini

Distrito Industrial Simão da Cunha

Esplanada

Fogo Apagou

Gaia

Galego

General Carneiro

Granja de Freitas

Itacolomi

Jardim Castanheira

Mangabeiras

Mangueiras Nossa Senhora de Fátima

Marzagão

Morro da Cruz

Morro São Francisco

Mundo Velho

Nações Unidas

Nossa Senhora da Conceição

Nossa Senhora de Fátima

Nossa Senhora do Ó

Nova Vista

Novo Alvorada

Novo Alvorada Barraginha

Novo Horizonte

Novo Santa Inês

Paciência

Padre Chiquinho

Praia dos Bandeirantes

Rio Negro

Rosário

Rosário II

Rosário III

Rosário III Itacolomi

Rosário III Vila dos Coqueiros

Santana

Santo Antônio

Santo Antônio de Roças Grandes

Serranos

Siderúrgica

Sobradinho

Terra Santa

Valparaíso

Valparaíso II

Várzea do Moinho

Vila Bom Retiro

Vila do Triângulo

Vila dos Coqueiros

Vila Esperança

Vila Eugênio Rossi

Vila Francisco de Moura

Vila Mangueiras

Vila Michel

Vila Rica

Vila Santa Cruz

Vila Santa Rita

Vila Santo Antônio de Pádua

Vila São José

Vila São Sebastião

Villa Real

Vitória

Santa Luzia

Adeodato

Alto da Maravilha

Asteca

Bagaço

Baronesa

Barreiro do Amaral

Bela Vista

Belo Vale

Bicas

Bom Destino

Bom Jesus

Bonanza

Camelos

Capitão Eduardo

Castanheira

Centro

Chácaras Gervásio Lara

Chácaras Recanto Flamboyant

Chácaras Santa Inês

Colorado

Condomínio Estâncias dos Lagos

Condomínio Recanto da Mata

Condomínio Recanto do Luar

Condomínio Retiro do Recreio

Conjunto Habitacional Carreira Comprida

Córrego Frio

Córrego Tenente

Cristina

Distrito Industrial Simão da Cunha

Dona Rosarinha

Duquesa I

Duquesa II

Esplanada

Fazendinha do Barão

Fecho

Frimisa

Gameleira

Gameleira II

Idulipe

Imperial

Industrial Americano

Jaqueline

Kennedy

Liberdade

Londrina

Luxemburgo

Maria Adélia

Maria Antonieta

Mata dos Ipês

Mirante do Barão

Monte Carlo

Morada do Rio

Moreira

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora do Carmo

Nova Conquista

Nova Esperança

Novo Centro

Padre Miguel

Parque Boa Esperança

Parque Nova Esperança

Pérola Negra

Petrópolis I

Petrópolis II

Pinhões

Ponte Grande

Ponte Pequena

Pousada Del Rey

Quarenta e Dois

Rio das Velhas

Santa Helena

Santa Matilde

Santa Mônica

São Benedito

São Cosme

São Cosme de Cima

São Francisco

São Geraldo

São João Batista

Sítio Esparra

Vale das Acácias

Vale dos Coqueiros

Vila das Mansões

Vila Íris

Vila Olga

Vila Parnaso

Vila Santa Rita de Cássia

Vila Santo Antônio

Vila São Mateus

Vila União

Vespasiano