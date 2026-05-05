UFMG fica sem água devido à queda de égua em adutora
Além da instituição de ensino, problema afeta mais de 300 bairros de BH e sete municípios da Região Metropolitana
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A queda de um animal de grande porte - possivelmente uma égua, segundo relatos recebidos pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em uma adutora do Sistema Rio das Velhas, que afetou a distribuição de água em Belo Horizonte e em municípios da Região Metropolitana, atingirá também a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os campi Pampulha e Saúde, a Faculdade de Direito, a Escola de Arquitetura, o Centro Cultural, o Conservatório e o Espaço do Conhecimento da instituição devem sofrer com a suspensão no abastecimento de água.
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A Pró-reitoria de Administração (PRA) da UFMG fez uma recomendação de que a comunidade acadêmica priorize, até esta quarta-feira (6/5), a realização apenas de tarefas essenciais. O objetivo é evitar atividades que demandem o consumo de grandes volumes de água, como irrigação de jardins e limpeza de extensas áreas de piso e fachadas de prédios, por exemplo.
De acordo com a Copasa, a adutora na qual o animal caiu tem cerca de 2,4 metros de diâmetro. A empresa informou que mobilizou uma força-tarefa assim que recebeu os relatos sobre o possível problema, na manhã desta terça-feira (5/5). Equipes técnicas utilizam equipamentos, inclusive drones, para inspecionar o local.
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Enquanto esses trabalhos são realizados, a Copasa paralisou temporariamente a Estação de Tratamento de Água (ETA) e também a captação no sistema. A empresa ainda não informou um prazo para a operação ser concluída. Enquanto a situação não é normalizada, a companhia orienta que os moradores de Belo Horizonte e das demais cidades afetadas façam uso consciente da água, evitando desperdícios.
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Localidades afetadas
Ao todo, mais de 300 bairros da capital mineira e sete municípios da Região Metropolitana — Contagem, Nova Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano — estão com o abastecimento de água suspenso. Confira a lista completa:
Belo Horizonte
- Aaron Reis
- Acaiaca
- Aeroporto
- Alípio de Melo
- Alpes
- Alto Barroca
- Alto Vera Cruz
- Álvaro Camargos
- Ambrosina
- Ana Lúcia
- Anchieta
- Andiroba
- Antônio Ribeiro de Abreu
- Aparecida
- Aparecida Sétima Seção
- Apiá
- Apolônia
- Bacurau
- Baleia
- Bandeirantes
- Barão Homem de Melo I
- Barão Homem de Melo III
- Barão Homem de Melo IV
- Barro Preto
- Barroca
- Beija-Flor
- Beira Linha
- Bela Vitória
- Belém
- Belmonte
- Betânia
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Boa União I
- Boa União II
- Boa Viagem
- Boa Vista
- Bom Jesus
- Bonfim
- Braúnas
- Buritis
- Cachoeirinha
- Caetano Furquim
- Caiçara Adelaide
- Caiçaras
- Calafate
- Campo Alegre
- Camponesa III
- Campus da UFMG
- Canaã
- Canadá
- Candelária
- Capitão Eduardo
- Carlos Prates
- Carmo
- Casa Branca
- Castelo
- Cenáculo
- Centro
- Céu Azul
- Chácara Leonina
- Cidade Jardim
- Cidade Jardim Taquaril
- Cidade Nova
- Cinquentenário
- Colégio Batista
- Concórdia
- Cônego Pinheiro
- Cônego Pinheiro A
- Conjunto Habitacional Lagoa
- Conjunto Betânia
- Conjunto Capitão Eduardo
- Conjunto Celso Machado
- Conjunto Floramar
- Conjunto Jardim Filadélfia
- Conjunto Lagoa
- Conjunto Minascaixa
- Conjunto Paulo VI
- Conjunto Providência
- Conjunto Santa Maria
- Conjunto Serra Verde
- Conjunto Taquaril
- Copacabana
- Coqueiros
- Coração de Jesus
- Cruzeiro
- Bairro da Graça
- Bairro das Indústrias I
- Dom Bosco
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dona Clara
- Engenho Nogueira
- Ermelinda
- Esperança Granja
- Esplanada
- Estoril
- Estrela
- Estrela do Oriente
- Etelvina Carneiro
- Europa
- Eymard
- Fazendinha
- Fernão Dias
- Flamengo
- Floramar
- Floresta
- Frei Leopoldo
- Funcionários
- Gameleira
- Garças
- Glória
- Goiânia
- Grajaú
- Granja de Freitas
- Granja Werneck
- Grota
- Grotinha
- Guanabara
- Guarani
- Guaratã
- Gutierrez
- Havaí
- Heliópolis
- Horto
- Horto Florestal
- Inconfidência
- Indaiá
- Ipê
- Ipiranga
- Itapoã
- Itatiaia
- Jaqueline
- Jaraguá
- Jardim América
- Jardim Atlântico
- Jardim dos Comerciários
- Jardim Felicidade
- Jardim Getsêmani
- Jardim Guanabara
- Jardim Leblon
- Jardim Montanhês
- Jardim São José
- Jardim Vitória
- João Alfredo
- Jonas Veiga
- Juliana
- Lagoa
- Lagoinha
- Lagoinha Leblon
- Lajedo
- Laranjeiras
- Leonina
- Letícia
- Liberdade
- Lourdes
- Luxemburgo
- Madri
- Mala e Cuia
- Manacás
- Mantiqueira
- Marajó
- Marçola
- Maria Goretti
- Maria Helena
- Maria Teresa
- Maria Virgínia
- Mariano de Abreu
- Mariquinhas
- Marmiteiros
- Minas Caixa
- Minaslândia
- Mirante
- Mirtes
- Monsenhor Messias
- Monte Azul
- Montes Claros
- Morro das Pedras
- Morro dos Macacos
- Nazaré
- Nossa Senhora da Aparecida
- Nossa Senhora da Conceição
- Nossa Senhora da Glória
- Nossa Senhora de Fátima
- Nossa Senhora do Rosário
- Nova América
- Nova Cachoeirinha
- Nova Esperança
- Nova Floresta
- Nova Gameleira
- Nova Granada
- Nova Suíça
- Nova Vista
- Nova York
- Novo Aarão Reis
- Novo Glória
- Novo Lajedo
- Novo São Lucas
- Novo Tupi
- Ouro Minas
- Ouro Preto
- Padre Eustáquio
- Palmares
- Palmeiras
- Pantanal
- Paquetá
- Paraíso
- Parque Copacabana
- Parque São José
- Parque São Pedro
- Paulo VI
- Pedreira Prado Lopes
- Penha
- Pindorama
- Pindura Saia
- Pirajá
- Piratininga (VN)
- Pirineus
- Planalto
- Pompeia
- Pousada Santo Antônio
- Prado
- Primeiro de Maio
- Providência
- Renascença
- Ribeiro de Abreu
- Rio Branco
- Rosa Leão
- Sagrada Família
- Salgado Filho
- Santa Amélia
- Santa Branca
- Santa Cruz
- Santa Efigênia
- Santa Inês
- Santa Lúcia
- Santa Mônica
- Santa Rosa
- Santa Sofia
- Santa Tereza
- Santa Terezinha
- Santana do Cafezal
- Santo Agostinho
- Santo André
- Santo Antônio
- São Benedito
- São Bento
- São Bernardo
- São Cristóvão
- São Francisco
- São Francisco das Chagas
- São Gabriel
- São Geraldo
- São Gonçalo
- São João Batista
- São João Batista (VN)
- São Jorge I
- São Jorge II
- São Jorge III
- São José
- São Lucas
- São Luiz
- São Marcos
- São Paulo
- São Pedro
- São Salvador
- São Sebastião
- São Tomás
- São Vicente
- Satélite
- Saudade
- Savassi
- Senhor dos Passos
- Serra
- Serra Verde
- Serrano
- Sesc
- Silveira
- Sion
- Solimões
- Suzana
- Taquaril
- Tiradentes
- Três Marias
- Trevo
- Tupi A
- Tupi B
- União
- Universitário
- Universo
- Urca
- Várzea da Palma
- Venda Nova
- Vera Cruz
- Vila Aeroporto
- Vila Aeroporto Jaraguá
- Vila Antena
- Vila Bandeirantes
- Vila Boa Vista
- Vila Cachoeirinha
- Vila Calafate
- Vila Califórnia
- Vila Canto do Sabiá
- Vila Clóris
- Vila Copacabana
- Vila da Amizade
- Vila da Área
- Vila da Paz
- Vila de Sá
- Vila Dias
- Vila do Pombal
- Vila dos Anjos
- Vila Esplanada
- Vila Inestan
- Vila Ipiranga
- Vila Jardim Leblon
- Vila Jardim São José
- Vila Maloca
- Vila Mantiqueira
- Vila Maria
- Vila Minaslândia
- Vila Nossa Senhora Aparecida
- Vila Nossa Senhora do Rosário
- Vila Nova
- Vila Nova Cachoeirinha I
- Vila Nova Cachoeirinha II
- Vila Nova Cachoeirinha IV
- Vila Novo São Lucas
- Vila Ouro Minas
- Vila Paquetá
- Vila Paraíso
- Vila Paris
- Vila Piratininga Venda Nova
- Vila Primeiro de Maio
- Vila Real II
- Vila Rica
- Vila Santa Mônica
- Vila Santa Rosa
- Vila Santo Antônio
- Vila Santo Antônio Barroquinha
- Vila São Dimas
- Vila São Domingos
- Vila São Francisco
- Vila São Gabriel
- Vila São Geraldo
- Vila São João Batista
- Vila São Paulo
- Vila São Rafael
- Vila Satélite
- Vila Sesc
- Vila Sumaré
- Vila Sumaré (BA)
- Vila Suzana I
- Vila Suzana II
- Vila Tiradentes
- Vila União
- Vila Vera Cruz I
- Vila Vera Cruz II
- Vista Alegre
- Vista do Sol
- Vitória
- Vitória Granja
- Xodó-Marize
- Zilah Spósito
Contagem
- Jardim Pérola
- Parque Novo Progresso
- Parque Recreio
Nova Lima
- Alto das Quintas
- Alto do Gaia
- Alvorada
- Antônio Horta
- Areião do Matadouro
- Barra do Céu
- Bela Fama
- Bela Vista
- Boa Vista
- Bom Jardim
- Bonfim
- Bosque Residencial Jambreiro
- Cabeceiras
- Campo do Pires
- Canto da Mata II
- Cariocas
- Cascalho
- Centro
- Chácara Bom Retiro
- Chácara dos Cristais
- Chácara Silveira Ramos
- Conjunto Habitacional Paulo Gaetani
- Cristais
- Cristais Curitiba
- Cristais II
- Cruzeiro
- Fazenda do Benito
- Galo Novo
- Galo Velho
- Honório Bicalho
- Ipê
- Ipê da Serra
- Jardim Canadá
- Jardim das Américas
- Jardim Serrano
- José de Almeida
- Le Cottage
- Matadouro
- Matozinhos
- Mina d’Água
- Mina d’Água de Baixo
- Mingu
- Mirante da Mata
- Nossa Senhora de Fátima
- Olaria
- Oswaldo Barbosa Pena II
- Ouro Velho Mansões
- Parque Aurilândia
- Parque Santo Antônio
- Pasto da Balança
- Pau Pombo
- Quintas
- Quintas do Sol
- Quintas II
- Resende
- Residencial Sul
- Residencial Vale das Araras
- Retiro
- Rosário
- Santa Rita
- Silicóticos
- Solar de Santa Rita
- Vale da Esperança
- Vale do Sol
- Vale dos Cristais
- Vila Aparecida
- Vila Industrial I
- Vila Industrial II
- Vila Ipê Amarelo
- Vila Lacerda
- Vila Madeira
- Vila Maria do Carmo
- Vila Marize
- Vila Monte Castelo
- Vila Nova Betânia
- Vila Nova Suíça
- Vila Odete
- Vila Operária
- Vila Padre Valeriano
- Vila Passos
- Vila São José Primeira Seção
- Vila São José Segunda Seção
- Vila São José Terceira Seção
- Vila São Luiz
- Village Royale
- Ville de Montagne
Raposos
- Água Limpa
- Barracão Amarelo
- Bela Vista
- Boa Vista
- Centro
- Galo Velho
- Margem da Linha
- Matadouro
- Morro das Bicas
- Novo Horizonte
- Ponte de Ferro
- Quintas da Mata
- Recanto Feliz
- São Domingos
- São Judas Tadeu
- Tocantins
- Varela
- Várzea do Sítio
- Vila Bela
- Vila Vitória
Ribeirão das Neves
- Adriana
- Atalaia
- Belo Vale
- Botafogo
- Canoas
- Centro de Areias
- Cerejeira
- Céu Anil
- Cristais
- Cruzeiro
- Delma
- Eliane
- Elizabeth
- Esperança
- Evereste
- Fazenda Misongue
- Felixlândia
- Flamengo
- Fortaleza
- Girassol
- Granjas Primavera
- Guadalajara
- Havaí
- Itapoã
- Jardim de Alá 1ª Seção
- Jardim de Alá 3ª Seção
- Jardim Florença
- Jardim Primavera
- Jardim São Judas Tadeu
- Kátia
- Labanca
- Lagoa
- Laredo
- Lidice
- Maracanã
- Maria Helena
- Menezes
- Nossa Senhora da Conceição
- Nossa Senhora da Piedade
- Nossa Senhora de Fátima
- Novo América
- Núcleo Tradicional
- Paraíso das Piabas
- Pedra Branca
- Penha
- Santa Branca
- Santa Fé
- Santa Izabel
- São Januário
- São João de Deus
- São José
- São Miguel Arcanjo
- Sônia
- Toni
- Tropical
- Tropical II
- Urca
- Vera Lúcia
- Viena
- Vila Braúna
- Vila Eduarda
- Vila Esplanada
- Vila Papine
Sabará
- Adelmolândia
- Adelmolândia II
- Águas Férreas
- Alto Bela Vista
- Alto Boa Vista
- Alto do Cabral
- Alto do Fidalgo
- Alto Vila São José
- Alvorada
- Amélia Moreira
- Ana Lúcia
- Arraial Velho
- Borba Gato
- Borges
- Cabral
- Caieira
- Campinas
- Centro
- Condomínio Eugênie Scharle
- Condomínio Jardim dos Borges
- Conjunto Habitacional Morada da Serra
- Córrego da Ilha
- Distrito Industrial Operador Raimundo Fantini
- Distrito Industrial Simão da Cunha
- Esplanada
- Fogo Apagou
- Gaia
- Galego
- General Carneiro
- Granja de Freitas
- Itacolomi
- Jardim Castanheira
- Mangabeiras
- Mangueiras Nossa Senhora de Fátima
- Marzagão
- Morro da Cruz
- Morro São Francisco
- Mundo Velho
- Nações Unidas
- Nossa Senhora da Conceição
- Nossa Senhora de Fátima
- Nossa Senhora do Ó
- Nova Vista
- Novo Alvorada
- Novo Alvorada Barraginha
- Novo Horizonte
- Novo Santa Inês
- Paciência
- Padre Chiquinho
- Praia dos Bandeirantes
- Rio Negro
- Rosário
- Rosário II
- Rosário III
- Rosário III Itacolomi
- Rosário III Vila dos Coqueiros
- Santana
- Santo Antônio
- Santo Antônio de Roças Grandes
- Serranos
- Siderúrgica
- Sobradinho
- Terra Santa
- Valparaíso
- Valparaíso II
- Várzea do Moinho
- Vila Bom Retiro
- Vila do Triângulo
- Vila dos Coqueiros
- Vila Esperança
- Vila Eugênio Rossi
- Vila Francisco de Moura
- Vila Mangueiras
- Vila Michel
- Vila Rica
- Vila Santa Cruz
- Vila Santa Rita
- Vila Santo Antônio de Pádua
- Vila São José
- Vila São Sebastião
- Villa Real
- Vitória
Santa Luzia
- Adeodato
- Alto da Maravilha
- Asteca
- Bagaço
- Baronesa
- Barreiro do Amaral
- Bela Vista
- Belo Vale
- Bicas
- Bom Destino
- Bom Jesus
- Bonanza
- Camelos
- Capitão Eduardo
- Castanheira
- Centro
- Chácaras Gervásio Lara
- Chácaras Recanto Flamboyant
- Chácaras Santa Inês
- Colorado
- Condomínio Estâncias dos Lagos
- Condomínio Recanto da Mata
- Condomínio Recanto do Luar
- Condomínio Retiro do Recreio
- Conjunto Habitacional Carreira Comprida
- Córrego Frio
- Córrego Tenente
- Cristina
- Distrito Industrial Simão da Cunha
- Dona Rosarinha
- Duquesa I
- Duquesa II
- Esplanada
- Fazendinha do Barão
- Fecho
- Frimisa
- Gameleira
- Gameleira II
- Idulipe
- Imperial
- Industrial Americano
- Jaqueline
- Kennedy
- Liberdade
- Londrina
- Luxemburgo
- Maria Adélia
- Maria Antonieta
- Mata dos Ipês
- Mirante do Barão
- Monte Carlo
- Morada do Rio
- Moreira
- Nossa Senhora das Graças
- Nossa Senhora do Carmo
- Nova Conquista
- Nova Esperança
- Novo Centro
- Padre Miguel
- Parque Boa Esperança
- Parque Nova Esperança
- Pérola Negra
- Petrópolis I
- Petrópolis II
- Pinhões
- Ponte Grande
- Ponte Pequena
- Pousada Del Rey
- Quarenta e Dois
- Rio das Velhas
- Santa Helena
- Santa Matilde
- Santa Mônica
- São Benedito
- São Cosme
- São Cosme de Cima
- São Francisco
- São Geraldo
- São João Batista
- Sítio Esparra
- Vale das Acácias
- Vale dos Coqueiros
- Vila das Mansões
- Vila Íris
- Vila Olga
- Vila Parnaso
- Vila Santa Rita de Cássia
- Vila Santo Antônio
- Vila São Mateus
- Vila União
Vespasiano
- Gávea
- Gávea II
- Imperial
- Parque Jardim Maria José
- Pouso Alegre
- Santa Clara
- São Damião
- Vila Esportiva