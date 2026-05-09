BH: pedestre é encontrado no Rio Arrudas em resgate de motociclista morto

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um pedestre foi encontrado com vida dentro do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, neste sábado (9/5), enquanto o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) resgatava um motociclista, de 23 anos, que se acidentou na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste, e morreu no leito do rio.

Segundo a corporação, o motociclista que morreu, caiu na altura da Faculdade Santa Casa, chegou a pedir socorro, mas foi arrastado pela correnteza.

Ao ser localizado pelos militares, estava com um quadro de parada cardiorrespiratória. Mesmo com a intervenção do Samu, ele morreu no local.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A motocicleta, que não pertencia ao condutor, permaneceu caída na via e foi retirada do local.

Durante o atendimento da ocorrência, os bombeiros encontraram outro homem, de 32 anos, com sinais de embriaguez que também caiu no ribeirão. A queda dele aconteceu na altura do número 5000.

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Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII. O pedestre não tem envolvimento com o primeiro acidente. A Polícia Civil foi acionada.