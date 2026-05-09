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BH: pedestre é encontrado no Rio Arrudas em resgate de motociclista morto

Um homem, de 32 anos, foi encontrado e encaminhado ao hospital durante resgate de um motociclista, de 23, que morreu no local

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
09/05/2026 10:43 - atualizado em 09/05/2026 10:54

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Durante resgate de motociclista que morreu, um pedestre foi encontrado
Durante resgate de motociclista que morreu, um pedestre foi encontrado crédito: Google StreetView

Um pedestre foi encontrado com vida dentro do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, neste sábado (9/5), enquanto o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) resgatava um motociclista, de 23 anos, que se acidentou na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste, e morreu no leito do rio.

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Segundo a corporação, o motociclista que morreu, caiu na altura da Faculdade Santa Casa, chegou a pedir socorro, mas foi arrastado pela correnteza.

Ao ser localizado pelos militares, estava com um quadro de parada cardiorrespiratória. Mesmo com a intervenção do Samu, ele morreu no local.

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Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A motocicleta, que não pertencia ao condutor, permaneceu caída na via e foi retirada do local. 

Durante o atendimento da ocorrência, os bombeiros encontraram outro homem, de 32 anos, com sinais de embriaguez que também caiu no ribeirão. A queda dele aconteceu na altura do número 5000.

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Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII. O pedestre não tem envolvimento com o primeiro acidente. A Polícia Civil foi acionada. 

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