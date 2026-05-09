BH: entulhos pegam fogo às margens do Anel Rodoviário

Entulhos em um imóvel às margens do Anel Rodoviário, no Bairro das Indústrias I, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, pegaram fogo neste sábado (9/5). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que foi acionado para a ocorrência, edificações não foram atingidas.

A corporação foi acionada por volta de 14h45 desta tarde e o incêndio foi debelado em torno das 16h. Imagens mostram a fumaça indo para a pista.

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Não houve vítimas, conforme o CBMMG. A corporação informou que foi colocado fogo em uma tentativa de diminuir o volume de entulhos.