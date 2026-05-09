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INCÊNDIO

BH: entulhos pegam fogo às margens do Anel Rodoviário

Edificações não foram atingidas, segundo o Corpo de Bombeiros

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
09/05/2026 19:08

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O CBMMG informou que foi colocado fogo em uma tentativa de diminuir o volume de entulhos
O CBMMG informou que foi colocado fogo em uma tentativa de diminuir o volume de entulhos crédito: Divulgação CBMMG

Entulhos em um imóvel às margens do Anel Rodoviário, no Bairro das Indústrias I, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, pegaram fogo neste sábado (9/5). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que foi acionado para a ocorrência, edificações não foram atingidas.

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A corporação foi acionada por volta de 14h45 desta tarde e o incêndio foi debelado em torno das 16h. Imagens mostram a fumaça indo para a pista. 

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Não houve vítimas, conforme o CBMMG. A corporação informou que foi colocado fogo em uma tentativa de diminuir o volume de entulhos. 

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