MG: homem é indiciado por importunação sexual contra sobrinha de 14 anos
Segundo relato da vítima, o tio mandava mensagens insistentes de cunho sexual
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Um homem, de 40 anos, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por importunar sexualmente a sobrinha, de 14, em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. Segundo as investigações, o suspeito enviava mensagens insistentes para a adolescente.
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Os trabalhos da corporação iniciaram em 7 de abril deste ano, em Araçuaí, na mesma região, após a vítima relatar episódios de constrangimento e investidas de cunho sexual praticadas pelo tio. Segundo a PCMG, os crimes ocorreram na comunidade de Morrinhos, zona rural de Virgem da Lapa.
As investigações dão conta que o homem enviava mensagens insistentes à sobrinha, por meio de aplicativo de conversa, com conteúdo de natureza sexual e insinuações incompatíveis com a relação familiar entre eles.
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A menina também relatou que o suspeito tentava se aproximar fisicamente e tocar no corpo dela. A Polícia Civil apreendeu o celular do investigado e comprovou a denúncia da vítima.
O depoimento prestado pela representante legal da adolescente e os demais elementos colhidos durante a investigação reforçaram a suspeita. A prisão do suspeito foi convertida em preventiva.
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O homem foi preso no dia 28 de abril e permanece no sistema prisional. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.