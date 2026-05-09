MG: homem é indiciado por importunação sexual contra sobrinha de 14 anos

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 40 anos, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por importunar sexualmente a sobrinha, de 14, em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. Segundo as investigações, o suspeito enviava mensagens insistentes para a adolescente.

Os trabalhos da corporação iniciaram em 7 de abril deste ano, em Araçuaí, na mesma região, após a vítima relatar episódios de constrangimento e investidas de cunho sexual praticadas pelo tio. Segundo a PCMG, os crimes ocorreram na comunidade de Morrinhos, zona rural de Virgem da Lapa.

As investigações dão conta que o homem enviava mensagens insistentes à sobrinha, por meio de aplicativo de conversa, com conteúdo de natureza sexual e insinuações incompatíveis com a relação familiar entre eles.

A menina também relatou que o suspeito tentava se aproximar fisicamente e tocar no corpo dela. A Polícia Civil apreendeu o celular do investigado e comprovou a denúncia da vítima.

O depoimento prestado pela representante legal da adolescente e os demais elementos colhidos durante a investigação reforçaram a suspeita. A prisão do suspeito foi convertida em preventiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso no dia 28 de abril e permanece no sistema prisional. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.