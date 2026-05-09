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INQUÉRITO

MG: homem é indiciado por importunação sexual contra sobrinha de 14 anos

Segundo relato da vítima, o tio mandava mensagens insistentes de cunho sexual

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
09/05/2026 08:59

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Durante o cumprimento das ordens judiciais, a PCMG apreendeu dispositivos eletrônicos e documentos que serão submetidos à análise técnica
Homem é indiciado por importunação sexual contra a sobrinha de 14 anos crédito: PCMG

Um homem, de 40 anos, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por importunar sexualmente a sobrinha, de 14, em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. Segundo as investigações, o suspeito enviava mensagens insistentes para a adolescente.

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Os trabalhos da corporação iniciaram em 7 de abril deste ano,  em Araçuaí, na mesma região, após a vítima relatar episódios de constrangimento e investidas de cunho sexual praticadas pelo tio. Segundo a PCMG, os crimes ocorreram na comunidade de Morrinhos, zona rural de Virgem da Lapa.

As investigações dão conta que o homem enviava mensagens insistentes à sobrinha, por meio de aplicativo de conversa, com conteúdo de natureza sexual e insinuações incompatíveis com a relação familiar entre eles.

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A menina também relatou que o suspeito tentava se aproximar fisicamente e tocar no corpo dela. A Polícia Civil apreendeu o celular do investigado e comprovou a denúncia da vítima.

O depoimento prestado pela representante legal da adolescente e os demais elementos colhidos durante a investigação reforçaram a suspeita. A prisão do suspeito foi convertida em preventiva.

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O homem foi preso no dia 28 de abril e permanece no sistema prisional. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.

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