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FIM DA LINHA

MG: condenado por estupro cometido em 2013 é preso

Havia um mandado de prisão em aberto para o foragido

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
09/05/2026 19:47

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A localização do homem foi descoberta no dia anterior à prisão, conforme a PMMG
A localização do homem foi descoberta no dia anterior à prisão, conforme a PMMG crédito: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS

Um homem de 39 anos, condenado por estupro cometido em 2013, foi preso neste sábado (9/5) em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o homem em um bar da cidade. A corporação não informou quando ele havia sido condenado e desde quando havia o mandado de prisão em aberto. 

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De acordo com a PMMG, o homem foi localizado após meses de levantamentos. A corporação informou que, antes, o condenado morava em Divino das Laranjeiras (MG), também no Vale do Rio Doce.

“Durante todo esse período, o trabalho integrado entre equipes operacionais e o serviço de inteligência da unidade e da região foi fundamental para o monitoramento do paradeiro do foragido”, afirmou a corporação. 

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A localização do homem foi descoberta no dia anterior à prisão, conforme a PMMG. A corporação não informou mais detalhes sobre o crime cometido pelo homem. 

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