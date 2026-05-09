MG: condenado por estupro cometido em 2013 é preso

Um homem de 39 anos, condenado por estupro cometido em 2013, foi preso neste sábado (9/5) em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o homem em um bar da cidade. A corporação não informou quando ele havia sido condenado e desde quando havia o mandado de prisão em aberto.

De acordo com a PMMG, o homem foi localizado após meses de levantamentos. A corporação informou que, antes, o condenado morava em Divino das Laranjeiras (MG), também no Vale do Rio Doce.

“Durante todo esse período, o trabalho integrado entre equipes operacionais e o serviço de inteligência da unidade e da região foi fundamental para o monitoramento do paradeiro do foragido”, afirmou a corporação.

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A localização do homem foi descoberta no dia anterior à prisão, conforme a PMMG. A corporação não informou mais detalhes sobre o crime cometido pelo homem.