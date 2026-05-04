Adolescentes são suspeitos de espancar morador de rua no Vale do Rio Doce

Um morador em situação de rua foi agredido na noite desse sábado (2/5), no Centro de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.Três adolescentes, de 14, 15 e 16 anos, são suspeitos de envolvimento no caso.

A ocorrência foi registrada, após denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que informou sobre agressões contra pessoas em situação de rua na região central.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram até o cruzamento das ruas Bárbara Heliodora e Quintino, onde abordaram os três jovens. Segundo a corporação, os adolescentes já haviam sido vistos em outras ocasiões e são apontados como suspeitos de práticas semelhantes, com agressões atribuídas a motivações fúteis.

Durante a abordagem, um dos envolvidos teria relatado que o grupo possui o costume de atacar moradores de rua. Em paralelo, outra equipe foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendia a vítima no cruzamento das ruas Israel Pinheiro e Peçanha.

No local, os militares encontraram o homem em situação de rua sendo socorrido. Conforme a equipe do Samu, ele apresentava lesões compatíveis com agressão, incluindo hematomas ao redor dos olhos, indicativos de trauma facial. A vítima estava desorientada e não conseguiu fornecer informações sobre identidade ou sobre a dinâmica do ataque.

O homem foi encaminhado ao hospital da cidade e permanece sob cuidados médicos. Sem documentos e sem condições de identificação, ele foi registrado como indigente.

Imagens do sistema de monitoramento “Olho Vivo” apontaram a presença de indivíduos com características semelhantes às dos suspeitos circulando pela região antes da ocorrência, com comportamento considerado suspeito.

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Apesar das informações colhidas, a Polícia Militar informou que não foi possível confirmar a autoria da agressão no momento da abordagem, e o caso segue sob investigação.