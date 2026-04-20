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INSEGURANÇA

Vídeo: morador é roubado e agredido por quatro homens no dia do aniversário

Crime ocorreu à luz do dia e foi registrado por câmeras de segurança; Polícia Militar busca identificar suspeitos

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
20/04/2026 19:25

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Morador reagindo ao assalto
De acordo com a Polícia Militar, as equipes estão mobilizadas e buscando identificar e prender os autores crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um morador do Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, foi vítima de um assalto na tarde desta segunda-feira (20/4). O detalhe que mais chama a atenção nessa história é que o crime ocorreu no mesmo dia em que a vítima comemorava seu aniversário. A ação, na Rua Castelo de Setúbal, foi registrada por câmeras de segurança da região e as imagens já estão em posse da Polícia Militar, que realiza buscas para identificar e prender os quatro autores. 

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De acordo com a Polícia Militar, as equipes estão mobilizadas e buscando identificar e prender os assaltantes. As autoridades pedem o apoio da população para localizar o veículo utilizado na fuga, descrito como uma Tucson preta.

A violência do crime gerou indignação entre moradores, especialmente após a circulação de imagens e áudios em grupos de WhatsApp do bairro. Em um dos áudios, a esposa da vítima, cujo nome não foi identificado, relata os momentos de tensão e as agressões sofridas.

"Ele está todo arranhado, empurraram ele, rasgaram a camisa que ele ganhou ontem. Hoje é aniversário dele. O celular estava no bolso, ele chegou a reagir e deu um soco em um dos homens, começou a gritar. Um outro rapaz, que parecia estar saindo ou entrando em um estabelecimento, também começou a gritar. Aí os quatro fugiram", conta. 

Ela também descreve o estado do marido após o ataque e demonstra revolta com a insegurança na região: "Ele está cheio de hematomas, com o joelho ralado. Não é brincadeira, não. Eu não saio a pé de casa porque tenho medo. Não caminho na Avenida Tancredo Neves por medo. Está complicado demais esse bairro, ninguém está aguentando. Isso precisa parar". 

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Segundo a mulher, moradores da região registraram toda a ação e já encaminharam as imagens às autoridades. A Polícia Militar vai utilizar o material para avançar nas investigações.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

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