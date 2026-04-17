Celular roubado? App do governo ajuda a bloquear o aparelho na hora

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Perder o celular em um assalto ou furto agora conta com uma resposta rápida do governo federal. Com o aplicativo Celular Seguro, disponível para Android e iPhone (iOS), qualquer cidadão pode bloquear o aparelho e o acesso a aplicativos de bancos com um único comando, agilizando uma medida de segurança crucial em momentos de estresse.

A iniciativa, lançada em dezembro de 2023 e desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Anatel e a Febraban, busca reduzir os prejuízos financeiros causados por esses crimes e tornar os aparelhos roubados inúteis para os criminosos. A adesão de bancos e operadoras de telefonia é voluntária. Hoje, quase todos os grandes bancos (Itaú, Bradesco, Santander, BB, Caixa, Nubank, Inter, etc.) e as principais operadoras (Vivo, Claro, Tim, Algar) já estão integrados..

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Como funciona o Celular Seguro?

A ideia é simples: ao ter o celular levado, a vítima ou uma pessoa de confiança pode acessar o sistema por outro dispositivo e registrar a ocorrência. Imediatamente, um alerta é enviado para as empresas parceiras, que realizam o bloqueio da linha telefônica (chip) e dos aplicativos bancários vinculados àquele aparelho. Os bancos costumam bloquear as contas em até 10 a 30 minutos, enquanto as operadoras e o bloqueio do aparelho (IMEI) podem levar até 24 horas úteis.

O objetivo é criar uma espécie de "botão do pânico" digital. Isso impede que os ladrões acessem contas, façam transferências via Pix ou peçam empréstimos em nome da vítima. O bloqueio do aparelho em si, via IMEI, também é solicitado, transformando o smartphone em um objeto sem utilidade.

Passo a passo para usar o aplicativo

O processo de configuração é preventivo e deve ser feito antes de qualquer imprevisto. Para garantir sua segurança, siga estas etapas:

Cadastro inicial: baixe o aplicativo “Celular Seguro” na loja oficial do seu smartphone. O acesso é feito com a mesma conta Gov.br utilizada em outros serviços do governo. Registro do aparelho: após o login, cadastre o número do seu celular na plataforma. É possível registrar mais de uma linha, desde que estejam vinculadas ao seu CPF. Pessoas de confiança: esta é uma etapa fundamental. Cadastre contatos que poderão registrar a ocorrência por você caso fique impossibilitado de acessar a plataforma. É importante ressaltar que essas pessoas não terão acesso aos seus dados, apenas a permissão para emitir o alerta de perda ou roubo. Em caso de roubo: acesse o site celularseguro.mj.gov.br ou peça para uma pessoa de confiança entrar no sistema. Clique em “Registrar Ocorrência”, selecione o número de telefone roubado e informe os detalhes solicitados.

É importante lembrar que a ferramenta atua como uma camada extra de proteção. Ela não substitui a necessidade de registrar um boletim de ocorrência na polícia nem o contato direto com sua operadora e bancos para confirmar todos os bloqueios.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.