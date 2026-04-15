Como lidar com o trauma e o medo após sofrer um assalto ou violência

Sofrer um assalto ou qualquer tipo de violência é uma experiência que abala profundamente. O medo, a ansiedade e a sensação de que o perigo está sempre por perto podem se tornar companheiros constantes, transformando a rotina em um desafio. Essas reações são uma resposta natural do corpo e da mente a um evento traumático. É importante saber que a maioria das pessoas se recupera espontaneamente, mas é fundamental encontrar caminhos para processar o ocorrido e reconquistar a sensação de segurança.

O impacto psicológico de uma situação de violência vai muito além do momento do crime. A perda da sensação de controle e a quebra da percepção de que o mundo é um lugar seguro são as consequências mais imediatas. Muitas pessoas relatam dificuldade para dormir, irritabilidade e um estado de alerta contínuo, como se estivessem constantemente procurando por ameaças ao redor.

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Entendendo as reações mais comuns

Após o choque inicial, o cérebro pode entrar em um estado de hipervigilância, que é a impressão de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Isso acontece porque o sistema nervoso fica sobrecarregado. É comum que essas reações agudas ao estresse apareçam, mas nem todas as pessoas desenvolvem um transtorno a longo prazo. As manifestações mais frequentes são:

Insônia ou pesadelos: o sono fica agitado, muitas vezes com sonhos que revivem a situação ou sentimentos de angústia.

Lembranças invasivas: imagens, sons ou sensações do evento surgem de repente durante o dia, conhecidas como flashbacks.

Comportamento de esquiva: a pessoa passa a evitar o local do ocorrido ou situações que lembrem o trauma, como andar sozinho na rua.

Irritabilidade e picos de ansiedade: sentir-se mais nervoso ou ter crises de pânico sem um gatilho aparente.

Como lidar com o trauma e recuperar a confiança

O processo de superação é individual e não tem um tempo determinado, mas algumas atitudes podem ajudar a restabelecer o equilíbrio emocional. Não se trata de esquecer, mas de aprender a conviver com a memória sem que ela domine a sua vida.

Adotar pequenas estratégias no dia a dia é o primeiro passo para retomar o controle. Veja algumas sugestões práticas:

Valide seus sentimentos: permita-se sentir raiva, medo ou tristeza. Não se culpe pelas suas reações ou por não "superar" rapidamente.

Converse com pessoas de confiança: compartilhar o que aconteceu com amigos ou familiares pode aliviar o peso emocional. Sentir-se acolhido é fundamental.

Retome a rotina aos poucos: voltar às atividades diárias, no seu próprio ritmo, ajuda a restabelecer a sensação de normalidade.

Cuide do corpo: atividades físicas leves, como caminhadas, e exercícios de respiração ajudam a reduzir os níveis de estresse no organismo.

Considere ajuda profissional: se os sintomas persistirem por mais de um mês e atrapalharem sua capacidade de trabalhar ou se relacionar, buscar um psicólogo é fundamental. A terapia oferece ferramentas eficazes para lidar com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.