Sua casa mais segura: 7 itens de tecnologia para proteger seu lar

A preocupação com a segurança residencial tem levado muitas pessoas a buscar soluções tecnológicas para proteger suas casas e famílias. Com a evolução dos dispositivos inteligentes, criar um ambiente mais seguro se tornou mais acessível e prático, permitindo o monitoramento e controle de tudo pelo celular.

Esses equipamentos vão muito além dos alarmes tradicionais e oferecem uma camada extra de proteção. Conhecer as opções disponíveis é o primeiro passo para montar um sistema que atenda às suas necessidades, seja para apartamentos ou casas. Abaixo, listamos sete itens de tecnologia que podem aumentar a segurança do seu lar.

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Soluções para uma casa mais protegida

1. Câmeras de segurança Wi-Fi

As câmeras inteligentes são discretas e fáceis de instalar. Elas se conectam à rede Wi-Fi e transmitem imagens em tempo real para o seu smartphone. Muitos modelos contam com visão noturna, detecção de movimento, áudio bidirecional, que permite ouvir e falar com quem está no ambiente, e compatibilidade com assistentes de voz como Alexa e Google Assistente.

2. Fechaduras digitais e inteligentes

Esquecer as chaves se torna um problema do passado. As fechaduras digitais funcionam com senhas, biometria ou cartões de acesso. As versões inteligentes podem ser controladas por aplicativos, permitindo trancar e destrancar a porta à distância e criar senhas temporárias para visitantes.

3. Sensores de portas e janelas

Pequenos e eficientes, esses sensores alertam sobre qualquer abertura não autorizada. Ao serem acionados, enviam uma notificação instantânea para o celular do morador, permitindo uma resposta rápida a uma possível invasão.

4. Videoporteiro inteligente

Com um videoporteiro, você pode ver, ouvir e falar com quem toca a sua campainha, mesmo que não esteja em casa. A câmera integrada grava a movimentação na sua porta e armazena os vídeos na nuvem, o que ajuda a registrar atividades suspeitas.

5. Iluminação automatizada

Luzes que acendem e apagam sozinhas em horários programados dão a impressão de que a casa está ocupada, o que pode inibir a ação de criminosos. Lâmpadas e interruptores inteligentes podem ser controlados por aplicativo ou assistentes de voz.

6. Sirene ou alarme inteligente

Integrada ao sistema de segurança, a sirene dispara um som alto ao detectar uma invasão por meio dos sensores de portas, janelas ou movimento. O alerta sonoro chama a atenção da vizinhança e também envia uma notificação para o seu celular.

7. Cofres com tecnologia

Para guardar objetos de valor, documentos importantes ou dinheiro, os cofres digitais são uma opção segura. Modelos mais modernos oferecem travamento biométrico ou senhas complexas, além de serem fabricados com materiais resistentes a arrombamentos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.