Assine
overlay
Início Nacional
VEJA VÍDEO

Criminosos erram casa e assaltam tiktoker durante live

Streamer transmitia ao vivo quando foi surpreendido por bandidos armados; polícia descarta farsa e aponta erro de alvo na ação

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/04/2026 13:33 - atualizado em 16/04/2026 14:13

compartilhe

SIGA
×
Bruno Rodrigues foi abordado por criminosos enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok com outros perfis
Bruno Rodrigues foi abordado por criminosos enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok com outros perfis crédito: Redes sociais

O influenciador Bruno Rodrigues registrou, sem saber, o momento em que foi vítima de um assalto enquanto fazia uma transmissão ao vivo em casa, em Blumenau (SC). O caso ocorreu em novembro de 2025, mas teve novos desdobramentos nessa quarta-feira (15/4), quando a Polícia Civil concluiu a investigação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com as autoridades, os criminosos tinham como alvo o proprietário de quitinetes que mora ao lado da residência do streamer, mas acabaram invadindo o imóvel errado. Imagens da live, que viralizaram nas redes sociais, mostram o momento em que Bruno é surpreendido por três homens armados, rendido e, em seguida, trancado no banheiro. Durante a ação, os suspeitos levaram celulares e um veículo Audi A3, posteriormente recuperado.

Leia Mais

A repercussão do caso levantou dúvidas entre internautas, com suspeitas de que o episódio pudesse ter sido encenado para gerar engajamento. A hipótese, no entanto, foi descartada pela investigação, que confirmou a veracidade do crime.

Segundo a Polícia Civil, ao menos sete pessoas participaram da ação criminosa. Além dos três executores que aparecem nas imagens, foram identificados um mentor responsável pelo planejamento e recrutamento, um motorista, um financiador e um cúmplice que auxiliou na fuga.

Ainda conforme a polícia, a maioria dos envolvidos veio do litoral catarinense exclusivamente para cometer o crime. Todos possuem antecedentes criminais; à época, dois estavam foragidos e um cumpria pena em regime de saída temporária. Um adolescente também participou da ação.

Mandados de prisão foram cumpridos em Itajaí, enquanto o adolescente foi apreendido em Timbó Grande (SC). Outros envolvidos foram indiciados, mas permanecem em liberdade após decisão judicial. Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário.

Em publicação nas redes sociais, Bruno Rodrigues afirmou que o episódio teve forte impacto pessoal e profissional, especialmente após a viralização do vídeo. Segundo ele, as acusações de que o crime seria falso afetaram sua rotina de trabalho como criador de conteúdo, levando à interrupção das transmissões por vários dias e à perda de engajamento.

“É muito difícil provar para as pessoas que é verdade uma coisa que elas não acreditam”, afirmou. O influenciador disse ainda que mudou de residência após o ocorrido e que parte dos bens foi recuperada.

Apesar do trauma, ele comemorou o avanço das investigações e as prisões realizadas. “'Tô' bem feliz por isso ter sido resolvido”, declarou.

@bruno_rodrigs_

Não era mentira, mas ninguém ia acreditar, e agora acreditam?

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

som original - Bruno Rodrigues

Tópicos relacionados:

ao-vivo brasil influenciador internet live redes-sociais roubo santa-catarina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay