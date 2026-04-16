Criminosos erram casa e assaltam tiktoker durante live

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O influenciador Bruno Rodrigues registrou, sem saber, o momento em que foi vítima de um assalto enquanto fazia uma transmissão ao vivo em casa, em Blumenau (SC). O caso ocorreu em novembro de 2025, mas teve novos desdobramentos nessa quarta-feira (15/4), quando a Polícia Civil concluiu a investigação.

De acordo com as autoridades, os criminosos tinham como alvo o proprietário de quitinetes que mora ao lado da residência do streamer, mas acabaram invadindo o imóvel errado. Imagens da live, que viralizaram nas redes sociais, mostram o momento em que Bruno é surpreendido por três homens armados, rendido e, em seguida, trancado no banheiro. Durante a ação, os suspeitos levaram celulares e um veículo Audi A3, posteriormente recuperado.

A repercussão do caso levantou dúvidas entre internautas, com suspeitas de que o episódio pudesse ter sido encenado para gerar engajamento. A hipótese, no entanto, foi descartada pela investigação, que confirmou a veracidade do crime.

Segundo a Polícia Civil, ao menos sete pessoas participaram da ação criminosa. Além dos três executores que aparecem nas imagens, foram identificados um mentor responsável pelo planejamento e recrutamento, um motorista, um financiador e um cúmplice que auxiliou na fuga.

Ainda conforme a polícia, a maioria dos envolvidos veio do litoral catarinense exclusivamente para cometer o crime. Todos possuem antecedentes criminais; à época, dois estavam foragidos e um cumpria pena em regime de saída temporária. Um adolescente também participou da ação.

Mandados de prisão foram cumpridos em Itajaí, enquanto o adolescente foi apreendido em Timbó Grande (SC). Outros envolvidos foram indiciados, mas permanecem em liberdade após decisão judicial. Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário.

Em publicação nas redes sociais, Bruno Rodrigues afirmou que o episódio teve forte impacto pessoal e profissional, especialmente após a viralização do vídeo. Segundo ele, as acusações de que o crime seria falso afetaram sua rotina de trabalho como criador de conteúdo, levando à interrupção das transmissões por vários dias e à perda de engajamento.

“É muito difícil provar para as pessoas que é verdade uma coisa que elas não acreditam”, afirmou. O influenciador disse ainda que mudou de residência após o ocorrido e que parte dos bens foi recuperada.

Apesar do trauma, ele comemorou o avanço das investigações e as prisões realizadas. “'Tô' bem feliz por isso ter sido resolvido”, declarou.