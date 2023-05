Influencer chinês morre após beber excessivamente em transmissão ao vivo

436

O influenciador já tinha sido banido da plataforma por beber álcool ao vivo antes. (foto: Reprodução)

Na terça-feira (16), um influencer chinês, conhecido como 'Brother Three Thousand' no aplicativo Douyin, equivalente ao TikTok, faleceu após consumir várias garrafas de baijiu, o destilado mais popular do mundo, durante uma transmissão ao vivo.

O homem de 34 anos, de sobrenome Wang, participava de um desafio na plataforma e bebeu pelo menos sete garrafas da bebida alcoólica antes de encerrar a transmissão. Wang foi encontrado sem vida 12 horas depois do ocorrido.





Conforme informações da mídia chinesa, ele já havia sido banido da rede social por beber álcool ao vivo, mas continuou participando de desafios abrindo novas contas. A trágica morte do streamer motivou os usuários do aplicativo a pedirem por uma regulamentação mais rigorosa na indústria de transmissões ao vivo na China, segundo a BBC.