Influenciador Vittor Fernando e ator Gabriel Fuentes são baleados em tentativa de assalto no RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Gabriel Fuentes e o influenciador Vittor Fernando foram baleados durante uma tentativa de assalto enquanto voltavam do Rio de Janeiro para São Paulo. A informação foi divulgada por meio de um comunicado conjunto publicado no Instagram, na tarde desta segunda-feira (27). O caso teria acontecido na cidade de Itatiaia (RJ).

De acordo com a nota, ambos receberam atendimento médico logo após o ocorrido e estão em recuperação. "Vittor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico. Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito neste momento delicado. Assim que possível, os próprios se pronunciarão", diz o texto.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro afirmou que o caso já está sendo investigado. "Até o momento, a 99ª DP (Itatiaia) não recebeu registro de ocorrência sobre o caso. A unidade, contudo, iniciou diligências para apurar os fatos.", afirmou a instituição.

Vittor Fernando, um dos maiores criadores de conteúdo do TikTok no Brasil, e Gabriel Fuentes, conhecido por papéis em produções como "Malhação: Vidas Brasileiras" e " Nos Tempos do Imperador", assumiram o relacionamento no início deste ano.

