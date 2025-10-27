Garoto de 4 anos é resgatado de máquina de bichos de pelúcia em pizzaria

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Como ele foi parar ali? Um menino de quatro anos deu uma baita dor de cabeça para os pais nesse domingo (26/10) ao ficar preso dentro de uma máquina de bichos de pelúcia em São João de Meriti (RJ). O pequeno Heitor jantava com os pais em uma pizzaria e saiu para brincar no parquinho do restaurante.

Segundo a mãe do menino, a cabeleireira Luana Cardozo, eles jantavam tranquilamente quando Heitor saiu para brincar. Após alguns minutos, os pais notaram a ausência do filho e começaram a procurá-lo. Pouco depois, perceberam uma movimentação incomum no local — e, para o espanto de todos, o garoto estava dentro da máquina, tentando escolher um brinde.

“Quando eu olhei, eu fiquei apavorada. Porque eu não imaginava nunca que uma criança desse tamanho ia caber dentro de uma maquininha. Eu nunca imaginei na minha vida que ele ia ter a coragem de entrar”, contou a cabeleireira Luana Cardozo, mãe de Heitor, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Felizmente, Heitor foi retirado sem ferimentos e o episódio terminou apenas com o susto – e uma pelúcia na mão.

Situações como a de Heitor não são inéditas. Em várias partes do mundo, crianças acabaram presas no brinquedo, chamando atenção pela ousadia e o trabalho dos socorristas para resgatá-las.

Veja alguns casos:

China (2023) — Um menino de cinco anos ficou preso dentro de uma máquina de garra na província de Guizhou ao tentar pegar uma boneca. O lojista havia perdido a chave e o equipamento estava quebrado, o que obrigou os bombeiros a abrirem o motor da máquina. O resgate durou cerca de 20 minutos, e o garoto saiu ileso.

Um menino de cinco anos ficou preso dentro de uma máquina de garra na província de Guizhou ao tentar pegar uma boneca. O lojista havia perdido a chave e o equipamento estava quebrado, o que obrigou os bombeiros a abrirem o motor da máquina. O resgate durou cerca de 20 minutos, e o garoto saiu ileso. México (2022) — Um menor de idade preso em uma máquina de bichos de pelúcia foi resgatado por bombeiros no bairro Gustavo A. Madero, na Cidade do México. O menino foi libertado sem ferimentos e devolvido aos pais. A cena, registrada em foto, mostra a criança encostando a mão no vidro enquanto aguardava ajuda.

Bomberos de la CdMx acudieron a rescataron a un menor que se encontraba en el interior de una máquina de garra expendedora de peluches, esto en Avenida Henry Ford, colonia Guadalupe Tepeyac, en @TuAlcaldiaGAM; se informa que fue entregado ileso a sus padres.

Servicio concluido. pic.twitter.com/LS3dxgfquN — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 18, 2022

Austrália (2018) — Duas meninas ficaram presas dentro de um jogo de arcade no shopping Elizabeth City, em Adelaide. Clientes alertaram a equipe do centro comercial, que desbloqueou a máquina e retirou as meninas em segurança. O shopping afirmou que revisaria a segurança dos equipamentos e deu brinquedos às garotas como forma de compensação.

