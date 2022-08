Menino de 2 anos entra em máquina de pegar pelúcias no Rio

O menino estava com os pais no shopping e, quando eles foram lanchar, ele deu um jeito de entrar pelo buraco onde saem os brinquedos. (foto: Redes sociais/Reprodução) Quem nunca viu o bichinho de pelúcia cair das garras da máquina de brinquedos e quis ir lá pegar com a própria mão? Samuel, de 2 anos, não só quis, como foi. O menino foi registrado preso dentro da máquina de pegar pelúcias em um shopping na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro na noite dessa terça-feira (16/8), e viralizou.

A mãe ainda tentou pedir para o filho sair da máquina, mas ele não queria saber: sua única preocupação era escolher qual ursinho ia levar. Nessa altura, o local já estava cheio de gente achando graça na arte que Samuel aprontou.

Depois da confusão, a máquina foi aberta pelos técnicos do aparelho, e Samuel foi retirado com segurança. O desfecho mereceu uma rodada de aplausos dos espectadores, e o menino saiu com o ursinho de pelúcia embaixo do braço.