Vídeo: brinquedo trava e pessoas ficam de cabeça para baixo em parque

Brinquedo trava em SP e pessoas ficam de cabeça para baixo (foto: Reprodução redes sociais)

Um brinquedo em um parque de diversões na Festa da Soja, em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, deu pane e deixou as pessoas de cabeça para baixo a cerca de 30 metros de altura. Os organizadores do evento disseram que o brinquedo parou porque um dos sensores detectou um problema que poderia comprometer a segurança. Um brinquedo em um parque de diversões na Festa da Soja, em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, deu pane e deixou as pessoas de cabeça para baixo a cerca de 30 metros de altura. Os organizadores do evento disseram que o brinquedo parou porque um dos sensores detectou um problema que poderia comprometer a segurança.







O caso ocorreu na última segunda-feira (3/5) e foi flagrado por um morador, que filmou o brinquedo "Booster" que faz giros que chegam até 100 km/h e levam os ocupantes a até 30 metros de altura, e ficou com a estrutura parada por cerca de cinco minutos.





Depois do incidente, testemunhas disseram que um funcionário subiu nas escadas, destravou o brinquedo e tirou as pessoas de lá de cima. Depois disso, o brinquedo voltou a funcionar normalmente.





Em nota enviada à EPTV, divulgada pelo G1, os organizadores da Festa da Soja informaram que o brinquedo está de acordo com a Norma Regulamentadora NR-12, que trata da segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. "Ressaltamos que nenhuma pessoa se feriu, a manobra aconteceu justamente pela segurança dos ocupantes do brinquedo."