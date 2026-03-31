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MC Poze do Rodo é feito refém e perde R$ 2 milhões em assalto

Cantor afirma que foi agredido e teve joias, dinheiro e outros bens levados durante ação que durou cerca de 40 minutos

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
31/03/2026 10:27

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MC Poze do Rodo relatou ter sido amarrado e agredido durante um assalto na casa dele
MC Poze do Rodo relatou ter sido amarrado e agredido durante um assalto na casa dele crédito: Redes sociais

O cantor MC Poze do Rodo relatou à polícia que foi mantido refém e agredido por criminosos que invadiram a casa dele na madrugada desta terça-feira (31/3), em um condomínio de luxo no bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O prejuízo estimado é de R$ 2 milhões.

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Segundo o artista, os assaltantes levaram cerca de R$ 15 mil em dinheiro, além de celulares, roupas, perfumes, relógios e joias. De acordo com o G1, parte das joias levadas pelos criminosos era de um lote de cordões dourados apreendido pela Polícia Civil em novembro de 2024 e depois devolvido ao artista por decisão judicial, em abril do ano passado.

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De acordo com informações registradas na 42ª Delegacia de Polícia do Recreio, o crime aconteceu por volta das 2h30 e durou cerca de 40 minutos. Poze contou que estava assistindo televisão com amigos quando oito pessoas cometeram o crime. 

Quatro estavam armados com fuzis e pistolas invadiram a residência pela área de mata próxima ao condomínio, enquanto outras quatro reviravam o imóvel.

Ainda segundo o depoimento, os criminosos estavam encapuzados e afirmavam agir a mando de chefes do tráfico de drogas. Durante o assalto, o cantor e os demais presentes foram rendidos, e Poze disse ter sido agredido com socos e chutes enquanto estava amarrado.

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A Polícia Militar informou que equipes do 31º BPM (Recreio) foram acionadas para atender à ocorrência. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como roubo a residência e que a perícia foi realizada no imóvel. As investigações estão em andamento, incluindo a análise de imagens de câmeras de segurança da região para identificar os envolvidos.

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