MC Poze do Rodo lança música e videoclipe sobre período na prisão

O rapper MC Poze do Rodo, solto nessa terça-feira (3/6) depois de passar cinco dias preso, lançou "Desabafo 2", colaboração com Portugal no Beat, nesta quarta-feira. A música é acompanhada de um videoclipe, com cenas da prisão e soltura do funkeiro. O vídeo acumulou 1 milhão de visualizações em dez horas.

As primeiras cenas mostram Marlon Brandon Coelho Couto, vulgo MC Poze do Rodo, sendo preso na quinta-feira da semana passada, ao som de uma narração.

"Na favela, artistas são mais que vozes, são heróis. Representam sonhos onde faltam oportunidades, levam autoestima onde o sistema insiste em negar dignidade. São espelhos da resistência. Mas mesmo sendo símbolos de cultura e superação, continuam sendo alvo", afirma o vídeo.

"A cor da pele e o local de origem ainda definem como a polícia enxerga quem só quer viver do próprio talento. A criminalização da arte e a perseguição dos corpos pretos e periféricos seguem como feridas abertas. Ainda assim, cada verso rimado e cada palco ocupado é uma vitória contra o silêncio imposto pela desigualdade", continua.

O artista é investigado por apologia do crime e envolvimento com tráfico de drogas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE. Um habeas corpus determinou a soltura de Poze mediante o cumprimento de medidas cautelares.

O vídeo mostra Poze falando à imprensa após ser solto do presídio Bangu 3, na zona oeste do Rio de Janeiro. "Eu tive minha luta, eu fui atrás e corri para construir meu castelo. Não é com dinheiro de nada de errado não, é da minha luta", afirma.

À espera de Poze estão sua mulher, Vivi Noronha, e uma multidão de fãs. "Saiu na mídia mais uma notícia/ avisa lá que não vão me parar", canta. Há uma comemoração quando Poze sai, e as filmagens mostram um conflito entre a polícia e os fãs do funkeiro.

O clipe acaba com o reencontro do artista com seus filhos e a mensagem "MC não é bandido". Confira:

Um vídeo de um show do MC na Cidade de Deus, gravado em 17 de maio, foi estopim para a prisão. Neste, ele se apresenta em um palco enquanto, na plateia, um homem porta um fuzil e o grava.

A DRE afirma que shows de Poze são estrategicamente utilizados pela facção criminosa Comando Vermelho "para aumentar seus lucros com a venda de entorpecentes, revertendo os recursos para a aquisição de mais drogas, armas de fogo e outros equipamentos necessários à prática de crimes".