MP propõe acordo a Poze do Rodo após vizinho denunciar festa

Os problemas judiciais de MC Poze do Rodo parecem estar longe de acabar. Apesar de já não estar mais sob custódia, o funkeiro segue envolvido em polêmicas, desta vez por conta de um vizinho que decidiu formalizar uma denúncia contra ele. A coluna de Fábia Oliveira revelou, com exclusividade, que o episódio aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro, onde o artista vive em um condomínio de alto padrão.

O vizinho em questão, Marco Antônio do Carmo Oliveira, registrou um boletim de ocorrência acusando Poze de perturbação da ordem pública. De acordo com ele, o cantor teria promovido uma festa que durou da tarde de uma terça-feira até as 7h da manhã seguinte. O evento, realizado na luxuosa mansão do artista, contou com instrumentos de percussão, dezenas de convidados e até um locutor narrando uma partida de futebol no campo particular da residência, conhecido como Arena do Sábio.

Conflito antigo volta à tona

A rivalidade entre Marco Antônio e Poze do Rodo não começou agora. Os dois já se enfrentaram anteriormente em outra ação semelhante, também motivada por barulho excessivo e incômodo à vizinhança. A convivência entre os moradores do condomínio tem sido marcada por queixas constantes envolvendo a movimentada rotina do funkeiro.

Proposta do Ministério Público pode livrar Poze de processo

Diante do novo boletim de ocorrência, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) resolveu agir. Em maio deste ano, o órgão ofereceu a Poze do Rodo uma proposta de transação penal, mecanismo que permite ao acusado encerrar o caso sem responder formalmente a um processo judicial.

A proposta é simples: o cantor pode optar entre pagar o equivalente a um salário-mínimo em favor de uma ONG ou prestar dois meses de serviços comunitários. Caso aceite, ele escapa de uma possível condenação e vira a página dessa nova polêmica com um custo relativamente baixo.

Resta saber se o funkeiro aceitará a proposta ou continuará enfrentando o desgaste jurídico. Por enquanto, os barulhos na vida de MC Poze do Rodo seguem além dos palcos, e bem mais altos do que os vizinhos estão dispostos a tolerar.

