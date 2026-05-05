Assine
overlay
Início Gerais
INJÚRIA RACIAL

Jogador suspeito de chamar adolescente de 'macaco' é indiciado em Minas

Investigações foram coordenadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Passos, no Sul do estado, onde o crime aconteceu

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
05/05/2026 23:14

compartilhe

SIGA
×
A investigação foi desenvolvida pela Delegacia de Polícia Civil em Lambari, no Sul de Minas, em conjunto com autoridades do Estado de São Paulo, onde os abusos ocorreram
Polícia Civil comunicou indiciamento do suspeito nesta terça-feira (5/5) crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta terça-feira (5/5) que indiciou um jogador de futebol, de 34 anos, suspeito de chamar um adolescente de 16 anos de “macaco”. O crime, qualificado como injúria racial, aconteceu em 25 de fevereiro deste ano, durante uma partida entre os times Passospel e Caram, realizada no Estádio Abrahão Caram, em Passos (MG), no Sul do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As investigações, coordenadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Passos, apontam que o investigado teria proferido a injúria logo após um gol da equipe adversária. “O inquérito detalha que as ofensas foram reiteradas por três vezes ao longo do jogo, na presença de outros jogadores, o que motivou o encerramento prematuro da partida em razão da conduta criminosa”, disse a PCMG em comunicado.

Leia Mais

O procedimento foi instaurado após um representante legal do jovem procurar a Polícia Civil para denunciar o episódio. “Com base nos elementos colhidos, a instituição indiciou o jogador pelo crime de injúria racial. O inquérito policial foi remetido à Justiça para o seguimento da persecução penal”, completou a PCMG.

Injúria racial ou racismo? Entenda a diferença

Injúria racial significa ofender alguém em decorrência de sua raça, cor, etnia, religião, origem e por ser pessoa idosa ou com deficiência (PcD). Já o racismo, previsto na Lei de Crimes Raciais (Lei nº 7.716/1989), implica uma conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo.

Desde janeiro de 2023, a injúria racial é equiparada ao crime de racismo. A alteração retirou a menção à raça e etnia do artigo específico do Código Penal (art. 140), que passou a se limitar a contextos de “religião, idade ou deficiência”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com isso, um novo artigo foi inserido na Lei de Crimes Raciais, citando “raça, cor ou procedência nacional” como modalidades de racismo e definindo pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. Na prática, por ser um crime enquadrado na Lei de Racismo, o autor será investigado. Não é mais necessário que a vítima decida se quer ou não prosseguir com a apuração.

Tópicos relacionados:

injuria-racial minas-gerais policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay