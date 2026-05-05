Ibirité é a nona cidade da Grande BH a enfrentar falta d'água

Ibirité é a nona cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, incluindo a capital, a passar por uma suspensão no abastecimento de água. Neste caso, porém, o motivo é diferente: durante uma obra de drenagem realizada pela prefeitura na Avenida Barbacena, no cruzamento com a Rua Amendoeiras, no Bairro Aparecida, operários atingiram uma adutora da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o que forçou a empresa a realizar reparos emergenciais.

Nos demais municípios — Contagem, Nova Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano, além de Belo Horizonte —, a distribuição de água foi afetada pela queda de um animal de grande porte, possivelmente uma égua, em outra adutora do Sistema Rio das Velhas.

Em Ibirité, a previsão da Copasa é que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente no decorrer da noite desta quarta-feira (6/5). Segundo a empresa, imóveis que possuem caixas d’água de maior capacidade poderão nem sofrer impactos. De qualquer modo, a companhia informou que, para minimizar os impactos, disponibilizará caminhão-pipa para abastecer serviços essenciais.

Já no caso das cidades nas quais o abastecimento foi suspenso devido à queda do animal na adutora do Sistema Rio das Velhas, não há previsão para a normalização do serviço. Equipes técnicas utilizam equipamentos, inclusive drones, para inspecionar o local. Enquanto isso, as atividades na Estação de Tratamento de Água (ETA) e a captação de água estão suspensas.

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Enquanto as duas situações não são solucionadas, a Copasa emitiu orientações semelhantes: os moradores de todas as cidades afetadas devem fazer uso consciente da água, evitando desperdícios.