Homem deixa celular cair, tenta pegar e morre atropelado no Centro de BH
Acidente com ônibus da linha 9204 causa congestionamento na Avenida Afonso Pena no Centro de Belo Horizonte (MG)
Um homem morreu atropelado por um ônibus da linha 9204 (Santa Efigênia/Estoril) na manhã desta quinta-feira (14/5), no Centro de Belo Horizonte (MG).
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 6h55, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Tamoios. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.
Informações preliminares apontam que o pedestre teria deixado o celular cair na pista e, ao tentar recuperá-lo, acabou sendo atingido pelo coletivo.
A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados. O acidente provoca grande congestionamento na região central da capital mineira.
Segundo agentes de trânsito, três faixas da Avenida Afonso Pena precisaram ser interditadas no sentido Rodoviária. O congestionamento chegou até a Rua dos Caetés.
No sentido Mangabeiras, o trânsito também ficou lento até a altura da Rua Carandaí. A reportagem esteve no local e constatou retenções no trecho.
A recomendação é que motoristas utilizem aplicativos de navegação para buscar rotas alternativas e evitar a região.
A BHTrans foi procurada pela reportagem e informou que veículo da linha 9204 tem autorização de tráfego em dia e lamenta o acidente. "Agentes de trânsito sinalizaram o cruzamento entre a Avenida Afonso Pena e a Rua dos Tamoios e deram apoio ao trabalho dos órgãos de segurança, que vão apurar as causas do ocorrido. O ônibus já foi retirado e a via está liberada ao trânsito", afirmam em nota.