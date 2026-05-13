MG: homem morre atropelado por trem ao tentar atravessar linha férrea

Um homem de 47 anos morreu no início da tarde desta quarta-feira (13/5) ao tentar atravessar uma linha férrea e ser atropelado por um trem que passava na Estação Ferroviária de Ipaba, na cidade de Santana do Paraíso, Região do Vale do Rio Doce.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 12h50, a corporação foi chamada para fazer um atendimento a uma vítima de atropelamento por trem na Estação Ferroviária do Ipaba.

Segundo a equipe médica, a vítima estava sem sinais vitais e com um ferimento profundo na cabeça.

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No local, após os trabalhos periciais da PCMG, os bombeiros auxiliaram na remoção do corpo da vítima e o repassaram para a funerária que estava presente.