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ATROPELAMENTO

MG: homem morre atropelado por trem ao tentar atravessar linha férrea

O incidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (13/5) na Estação Férrea de Ipaba, em Santana do Paraíso

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
13/05/2026 18:02

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Os bombeiros foram acionados no início da tarde desta quarta-feira (13/5) para atender um atropelamento de um homem no Santana do Paraíso
Os bombeiros foram acionados no início da tarde desta quarta-feira (13/5) para atender um atropelamento de um homem no Santana do Paraíso crédito: CBBMG / Reprodução

Um homem de 47 anos morreu no início da tarde desta quarta-feira (13/5) ao tentar atravessar uma linha férrea e ser atropelado por um trem que passava na Estação Ferroviária de Ipaba, na cidade de Santana do Paraíso, Região do Vale do Rio Doce. 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 12h50, a corporação foi chamada para fazer um atendimento a uma vítima de atropelamento por trem na Estação Ferroviária do Ipaba. 

Segundo a equipe médica, a vítima estava sem sinais vitais e com um ferimento profundo na cabeça.

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No local, após os trabalhos periciais da PCMG, os bombeiros auxiliaram na remoção do corpo da vítima e o repassaram para a funerária que estava presente.

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