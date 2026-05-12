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ATROPELAMENTO

Caminhonete sem freio invade calçada e atropela três pessoas em Ibirité

Motorista teria perdido o controle após uma possível falha nos freios; vítimas aguardavam para ir ao trabalho

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
12/05/2026 10:53 - atualizado em 12/05/2026 11:10

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Três homens estavam a caminho do trabalho na manhã desta terça-feira (12/5)
Três homens estavam a caminho do trabalho na manhã desta terça-feira (12/5) crédito: Reprodução/Redes sociais

Três trabalhadores ficaram feridos após serem atropelados por uma caminhonete na manhã desta terça-feira (12/5), em Ibirité (MG), na Grande BH. O acidente aconteceu na avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, no bairro Palmares A.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de uma Fiat Fiorino teria perdido o controle da direção, possivelmente após uma falha nos freios, e atingido as vítimas, que aguardavam para ir ao trabalho. Uma delas ficou parcialmente debaixo do veículo, mas foi retirada pelos militares.

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Os três homens estavam conscientes e sofreram escoriações. Eles foram socorridos pelo Samu. Após o atropelamento, a caminhonete ainda bateu contra o muro e a porta de uma barbearia às margens da avenida. O proprietário do estabelecimento, Lucas Henrique, contou que foi avisado por vizinhos logo após o acidente.

“Meu vizinho me ligou falando que o motorista desceu em alta velocidade e perdeu o controle. Os moradores estavam esperando para ir trabalhar quando foram atingidos”, relatou.

Segundo Lucas, a batida causou prejuízos na estrutura do imóvel. Ele afirmou que a caminhonete atingiu o muro e a porta da barbearia. Ainda de acordo com o comerciante, a estrutura danificada era utilizada para conter a enxurrada no local.

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Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e perícia estiveram no local. Conforme os bombeiros, não havia indícios de consumo de bebida alcoólica pelo motorista. As causas do acidente serão investigadas.

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