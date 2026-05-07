Vídeo: Após se envolver em colisão, taxista foge e atropela pedestre

Câmeras de monitoramento flagraram um atropelamento na interseção entre a BR-381, no Anel Rodoviário, e a MGC-262, na divisa entre os municípios de Belo Horizonte e Sabará, na região metropolitana, no entorno da Vila da Luz. Um táxi, modelo Toyota Yaris, atingiu um homem que estava à margem da pista, entre o acostamento e a guia. Assista ao vídeo:

O vídeo mostra que, após atingir o pedestre, o motorista segue em frente, sem prestar socorro. Porém, em seguida, ele acabou sendo abordado. De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), quando atropelou o homem, o motorista do táxi havia acabado de se envolver em uma colisão com outro veículo e estava em fuga.

O condutor do veículo é um homem, de 39 anos. Ele relatou aos militares que colidiu com o outro carro quando manobrava para a direita em um estreitamento de pista. O taxista também afirmou que parou após o primeiro acidente, mas, nesse momento, um grupo de pessoas avançou em direção a ele, que, temendo pela própria integridade, decidiu deixar o local.

A vítima do atropelamento é um homem, de 44 anos, que sofreu ferimentos leves na cabeça e em uma das pernas. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já a outra motorista envolvida na primeira colisão é uma mulher, de 41 anos, que não se feriu. Ainda segundo a PMMG, o veículo que ela dirigia, um Chevrolet Onix, estava com o licenciamento anual em débito e acabou sendo removido por um reboque.