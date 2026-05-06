MG: motorista morre em acidente envolvendo caminhão de hortifrúti

O motorista de um caminhão-baú morreu em um acidente no Km 127 da rodovia MG-255, próximo à cidade de São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quarta-feira (6/5) . O veículo, que transportava uma carga de hortifrúti, tombou e acabou atingindo duas árvores.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionada mas, quando chegou ao local do acidente, encontrou o motorista já sem vida, preso às ferragens do caminhão. A morte dele foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após a realização dos trabalhos da perícia, os agentes retiraram o corpo, que foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Frutal, também no Triângulo, por uma funerária. A vítima é um jovem de 24 anos, que não teve a identidade revelada.



Em virtude do acidente, o caminhão ficou atravessado na pista, obstruindo completamente o tráfego. Por esse motivo, a Polícia Militar Rodoviária da cidade de Frutal também compareceu ao local e sinalizou a rodovia, de modo a evitar novos acidentes.

Após a retirada do caminhão, outra viatura do CBMMG precisou lavar e aplicar serragem na pista, devido a grande vazamento de óleo diesel que ocorreu em decorrência do impacto. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e serão alvo de investigação.

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