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ACIDENTE

Carro atravessa muro de centro de saúde em BH

Parte do posto localizado no Bairro Planalto precisou ser interditada após os destroços do muro atingirem uma das janelas. Ninguém ficou ferido

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
06/05/2026 14:56

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Carro atravessou o muro e destroços ficaram espelhados na parte externa do posto
Carro atravessou o muro e destroços ficaram espelhados na parte externa do posto e atingiram uma das janelas crédito: Imagens cedidas ao EM

Um setor do Centro de Saúde Campo Alegre, no Bairro Planalto, na região Norte de Belo Horizonte, foi fechado temporariamente devido a um acidente. No início da tarde desta quarta-feira (6/5), um carro atravessou o muro da unidade. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados.

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Segundo informações preliminares, ao veículo ficou preso no muro após o impacto, mas destroços atingiram a janela de uma das salas da unidade, localizada na Rua Beija-Flor.

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A parte externa do posto está interditada e não há registro de vítimas. Uma fonte do centro de saúde confirmou ao Estado de Minas que, no carro, estavam uma mulher e o filho de 6 anos. Ambos foram retirados sem ferimentos.

O carro foi retirado pela seguradora. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal foram acionadas para avaliar a estrutura e os danos causados.

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A Prefeitura de Belo Horizonte informou que, apesar do incidente, o Centro de Saúde Campo Alegre está funcionando normalmente. "Os profissionais da unidade ofereceram atendimento aos ocupantes do veículo, mas eles recusaram. A gerência da unidade acionou prontamente a concessionária responsável pela manutenção dos reparos no muro e acabamentos laterais da unidade", ressaltou por nota.

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