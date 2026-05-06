Vídeo: veja o momento em que a égua é retirada de adutora da Copasa

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um vídeo mostra o momento em que técnicos da Copasa localizaram e retiraram a égua que caiu dentro da adutora do Sistema Rio das Velhas, no Bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte, nessa terça-feira (5/5). O animal foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (6/5), no Reservatório São Lucas Sul, após uma operação que mobilizou equipes da companhia durante toda a madrugada.

No vídeo, é possível ver um dos técnicos informando que o animal foi encontrado fragmentado, por volta das 5h20, dentro da tubulação na válvula que vai para o Reservatório São Lucas Sul.

O técnico não identificado cita que já foi feito uma supercloração, que é a adição de uma quantidade elevada de cloro na água para eliminar rapidamente grandes quantidades de microrganismos (bactérias, vírus, algas) e contaminantes orgânicos (suor, urina, bronzeador) na água, restabelecendo sua pureza.



"Já fizemos uma supercloração nas outras adutoras. E vamos fazer nessa para poder dar toda garantia de assepsia e segurança da qualidade da água que vai ser distribuída a partir de amanhã [7/5]", finalizou.

Relembre o caso

O incidente começou quando o animal foi identificado dentro da adutora. A situação exigiu a paralisação do sistema que abastece Belo Horizonte e outras sete cidades da região metropolitana, afetando mais de 700 bairros, sendo:

Belo Horizonte — 364

Contagem — 3

Nova Lima — 86

Raposos — 20

Ribeirão das Neves — 63

Sabará — 82

Santa Luzia — 90

Vespasiano — 8

Durante os trabalhos, técnicos da companha usaram drones para inspeção interna da estrutura, permitindo buscas em áreas de difícil acesso. As equipes atuaram de forma contínua até a localização e retirada do animal, concluída na manhã desta quarta-feira.

A Copasa reforça que o abastecimento será retomado de forma gradual, após a conclusão de todas as etapas de segurança.

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*Estagiária sob supervisão