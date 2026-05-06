EM flagra momento em que água é religada no Bairro Paraíso em BH

Parte de Belo Horizonte e da Região Metropolitana sofreram com a interrupção de água pela Copasa desde essa terça-feira (5/5) por causa de uma égua que caiu numa adutora da companhia. O acidente paralisou as operações de tratamento e distribução de água para que o animal pudesse ser encontrado e, a tubulação, higienizada. Enquanto o Estado de Minas entrevistava moradores do bairro Paraíso, na Região Leste de BH, onde o animal caiu, foi flagrado o momento em que o abastecimento foi restabelecido, na manhã desta quarta-feira (6/5).

No vídeo acima, é possível observar quando o Alecssandro Bruno Lopes, comerciante e reboquista de 42 anos, ouve a água correndo novamente no sistema e demonstra alegria. "Causou o caos em Belo Horizonte", afirmou.

O comerciante também relata que foi acionado por moradores locais para ajudar no resgate de uma égua na região da Serra, na manhã dessa terça-feira (5/5), por volta das 9h30. O morador relata ter acionado a Copasa imediatamente. Quando ele e a equipe da empresa chegaram ao local, descobriram que a égua tinha caído numa adutora de distribuição de água potável. Devido à gravidade do problema, a empresa suspendeu o fornecimento de água.

A interrupção do fornecimento atingiu mais de 300 bairros capital e outras sete cidades na Região Metropolitana durante a terça-feira (5/5) e parte da manhã desta quarta (6/5).

Depois das imagens captadas pela reportagem, entramos em contato com a Copasa para saber se todos os bairros que tiveram o fornecimento interrompido já tiveram a situação normalizada. No entanto, até a puvlicação desta reportagem, a companhia não havia respondido. O texto será atualizado em caso de resposta.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos