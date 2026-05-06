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ABASTECIMENTO

EM flagra momento em que água é religada no Bairro Paraíso em BH

Morador do bairro, Alecssandro Bruno Lopes, de 42 anos, relatava transtorno na busca pela égua que caiu na rede da Copasa quando água foi reestabelecida.

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Pedro Naves*
Leandro Couri
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Pedro Naves*
Repórter
Leandro Couri
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Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
06/05/2026 11:41

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Alecssandro Bruno Lopes, comerciante e reboquista de 42 anos flagra momento em que água volta a correr na rede da Copasa
Alecssandro Bruno Lopes, comerciante e reboquista de 42 anos flagra momento em que água volta a correr na rede da Copasa crédito: Leandro Couri/EM

Parte de Belo Horizonte e da Região Metropolitana sofreram com a interrupção de água pela Copasa desde essa terça-feira (5/5) por causa de uma égua que caiu numa adutora da companhia. O acidente paralisou as operações de tratamento e distribução de água para que o animal pudesse ser encontrado e, a tubulação, higienizada. Enquanto o Estado de Minas entrevistava moradores do bairro Paraíso, na Região Leste de BH, onde o animal caiu, foi flagrado o momento em que o abastecimento foi restabelecido, na manhã desta quarta-feira (6/5).

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No vídeo acima, é possível observar quando o Alecssandro Bruno Lopes, comerciante e reboquista de 42 anos, ouve a água correndo novamente no sistema e demonstra alegria. "Causou o caos em Belo Horizonte", afirmou.

O comerciante também relata que foi acionado por moradores locais para ajudar no resgate de uma égua na região da Serra, na manhã dessa terça-feira (5/5), por volta das 9h30. O morador relata ter acionado a Copasa imediatamente. Quando ele e a equipe da empresa chegaram ao local, descobriram que a égua tinha caído numa adutora de distribuição de água potável. Devido à gravidade do problema, a empresa suspendeu o fornecimento de água.

 

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A interrupção do fornecimento atingiu mais de 300 bairros capital e outras sete cidades na Região Metropolitana durante a terça-feira (5/5) e parte da manhã desta quarta (6/5). 

Depois das imagens captadas pela reportagem, entramos em contato com a Copasa para saber se todos os bairros que tiveram o fornecimento interrompido já tiveram a situação normalizada. No entanto, até a puvlicação desta reportagem, a companhia não havia respondido. O texto será atualizado em caso de resposta. 

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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