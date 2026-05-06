BR-381: carreta pega fogo e provoca mais de 30 km de congestionamento em MG

Uma carreta tombou e pegou fogo na noite dessa terça-feira (5/5) na BR-381, em Cambuí, no Sul do estado, provocando um congestionamento de mais de 30 quilômetros na manhã desta quarta-feira (6/5).

Segundo a concessionária Motiva, responsável pelo trecho, o acidente aconteceu por volta das 20h40, no km 904 da rodovia, no sentido Belo Horizonte.

A carreta transportava sulfato de cobre, considerado um produto tóxico. Depois do tombamento, o veículo foi tomado pelas chamas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento chega a cerca de 31 quilômetros. Até a última atualização, não havia previsão para liberação da pista devido aos riscos envolvendo a carga.

Ainda não há informações sobre vítimas.

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Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a carreta em chamas na rodovia.