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BR-381: carreta pega fogo e provoca mais de 30 km de congestionamento em MG

Acidente em Cambuí, no Sul de Minas Gerais, interditou trecho da rodovia, que está sem previsão de liberação

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/05/2026 08:52

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento chega a cerca de 31 quilômetros
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento chega a cerca de 31 quilômetros crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma carreta tombou e pegou fogo na noite dessa terça-feira (5/5) na BR-381, em Cambuí, no Sul do estado, provocando um congestionamento de mais de 30 quilômetros na manhã desta quarta-feira (6/5).

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Segundo a concessionária Motiva, responsável pelo trecho, o acidente aconteceu por volta das 20h40, no km 904 da rodovia, no sentido Belo Horizonte.

A carreta transportava sulfato de cobre, considerado um produto tóxico. Depois do tombamento, o veículo foi tomado pelas chamas.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento chega a cerca de 31 quilômetros. Até a última atualização, não havia previsão para liberação da pista devido aos riscos envolvendo a carga.

Ainda não há informações sobre vítimas.

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Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a carreta em chamas na rodovia.

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