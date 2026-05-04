Assine
overlay
Início Gerais
TOMBAMENTO

Caminhão de batatas tomba na BR-262 e motorista fica em estado grave em MG

Veículo saiu da pista e carga ficou espalhada às margens da na BR-262, em Luz (MG), na região Centro-Oeste de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/05/2026 08:13

compartilhe

SIGA
×
Com o impacto, a carga de batatas transportada pelo caminhão ficou espalhada às margens da via
Com o impacto, a carga de batatas transportada pelo caminhão ficou espalhada às margens da via crédito: PRF/Reprodução

Um motorista de 28 anos ficou gravemente ferido em um tombamento de um caminhão na madrugada desta segunda-feira (4/5), na BR-262, em Luz (MG), na região Centro-Oeste do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 1h, no km 531 da rodovia, perto do trevo de Córrego Danta.

O condutor perdeu o controle da direção do veículo, que saiu da pista e tombou.

Leia Mais

Com o impacto, a carga de batatas transportada pelo caminhão ficou espalhada às margens da via.

O motorista foi socorrido e encaminhado ao pronto atendimento do município, com ferimentos graves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do acidente serão investigadas. Não há informações de congestionamento.

Tópicos relacionados:

br-262 minas-gerais prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay