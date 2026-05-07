Motorista de prefeitura mineira é preso com maconha em carro oficial
Servidor da Secretaria de Saúde foi abordado pela PMRv na MGC-367 e confirmou aos policiais ter feito uso da droga
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Um motorista da Prefeitura de Capelinha (MG), no Vale do Jequitinhonha, foi preso após ser flagrado com cigarros de maconha dentro de um carro oficial. O flagrante foi realizado durante uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na MGC-367, em Couto de Magalhães de Minas, nessa quarta-feira (6/5).
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Segundo a PMRv, o homem de 33 anos é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e conduzia o veículo no km 546 da rodovia quando foi parado durante uma operação de trânsito. Durante a abordagem, os militares perceberam forte odor de maconha vindo do interior do automóvel.
Ainda conforme os policiais, o motorista apresentava sinais de estar sob influência de substância psicoativa, como olhos avermelhados e comportamento agitado. Durante as buscas no veículo, foram encontrados quatro cigarros de maconha.
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De acordo com a PMRv, o servidor afirmou ter feito uso da droga momentos antes da abordagem e disse que pretendia consumir os demais cigarros ao longo da viagem. O homem recebeu voz de prisão pelos crimes de conduzir veículo sob influência de substância psicoativa e porte de droga para consumo pessoal.
Em nota, a Prefeitura de Capelinha informou que tomou conhecimento do caso na quarta-feira (6) e determinou a adoção imediata de medidas administrativas e jurídicas para apuração dos fatos.
A administração municipal afirmou ainda que não compactua com condutas incompatíveis com o serviço público e destacou que o servidor não realizava transporte de pacientes no momento da ocorrência. Segundo a prefeitura, ele seguia para Diamantina transportando amostras de água destinadas à análise laboratorial.
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A Secretaria Municipal de Saúde também ressaltou que os motoristas de veículos oficiais recebem orientações e treinamentos sobre normas de conduta, segurança e responsabilidade no exercício da função. A reportagem procurou a Polícia Civil e não teve retorno até a publicação desta matéria.