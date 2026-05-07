Motorista de prefeitura mineira é preso com maconha em carro oficial

Um motorista da Prefeitura de Capelinha (MG), no Vale do Jequitinhonha, foi preso após ser flagrado com cigarros de maconha dentro de um carro oficial. O flagrante foi realizado durante uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na MGC-367, em Couto de Magalhães de Minas, nessa quarta-feira (6/5).

Segundo a PMRv, o homem de 33 anos é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e conduzia o veículo no km 546 da rodovia quando foi parado durante uma operação de trânsito. Durante a abordagem, os militares perceberam forte odor de maconha vindo do interior do automóvel.

Ainda conforme os policiais, o motorista apresentava sinais de estar sob influência de substância psicoativa, como olhos avermelhados e comportamento agitado. Durante as buscas no veículo, foram encontrados quatro cigarros de maconha.

De acordo com a PMRv, o servidor afirmou ter feito uso da droga momentos antes da abordagem e disse que pretendia consumir os demais cigarros ao longo da viagem. O homem recebeu voz de prisão pelos crimes de conduzir veículo sob influência de substância psicoativa e porte de droga para consumo pessoal.

Em nota, a Prefeitura de Capelinha informou que tomou conhecimento do caso na quarta-feira (6) e determinou a adoção imediata de medidas administrativas e jurídicas para apuração dos fatos.

A administração municipal afirmou ainda que não compactua com condutas incompatíveis com o serviço público e destacou que o servidor não realizava transporte de pacientes no momento da ocorrência. Segundo a prefeitura, ele seguia para Diamantina transportando amostras de água destinadas à análise laboratorial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Secretaria Municipal de Saúde também ressaltou que os motoristas de veículos oficiais recebem orientações e treinamentos sobre normas de conduta, segurança e responsabilidade no exercício da função. A reportagem procurou a Polícia Civil e não teve retorno até a publicação desta matéria.