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TRÁFICO DE DROGAS

Drogas no Barreiro: adolescente é flagrado com grande quantidade em BH

Operação da Rotam encontrou maconha, crack, cocaína, skunk e armamento no Distrito Industrial do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/04/2026 05:32 - atualizado em 27/04/2026 06:53

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Além das drogas, os policiais recolheram ainda uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre .38 e munições dos dois calibres
Além das drogas, os policiais recolheram ainda uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre .38 e munições dos dois calibres crédito: PMMG/Reprodução

Um adolescente foi apreendido com grande quantidade de drogas e armas na noite desse domingo (26/4), no Distrito Industrial do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). 

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Segundo a Polícia Militar, a ação contou com apoio do setor de inteligência e a operação ocorreu pelo Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) na Rua Alameda Vinícius de Moraes.

Durante as buscas, os militares apreenderam 14 barras de maconha, três barras de crack, dois quilos de cocaína, além de porções de skunk, crack e cocaína já fracionadas para o tráfico. Também foram encontrados dois pacotes de maconha plantada.

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Na ocorrência, os policiais recolheram ainda uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre .38 e munições dos dois calibres.

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O adolescente apreendido foi encaminhado à delegacia junto com todo o material recolhido.

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