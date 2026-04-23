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TRÁFICO EM BH

BH: quatro suspeitos são presos com grande quantidade de drogas no Centro

Ecstasy, cocaína, maconha e arma foram encontrados durante ação policial no Centro de Belo Horizonte (MG)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/04/2026 06:38 - atualizado em 23/04/2026 06:56

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Entre as drogas apreendidas teve maconha, cocaína, ice, crumble, dry, crack, ecstasy e lança-perfume
Entre as drogas apreendidas teve maconha, cocaína, ice, crumble, dry, crack, ecstasy e lança-perfume crédito: PMMG/Reprodução

Quatro pessoas foram presas nessa quarta-feira (22/4), durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no Centro de Belo Horizonte (MG).

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A ação foi realizada por equipes da Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), com base em informações de denúncias anônimas, que informaram sobre o armazenamento de drogas em um apartamento.

Durante a operação, os militares apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, incluindo 41 barras de maconha, 9 barras de cocaína, porções de drogas sintéticas como ice, crumble e dry, além de 1.342 comprimidos de ecstasy e 33 frascos de lança-perfume.

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Também foram encontrados 220 pinos e papelotes de cocaína, porções de crack, uma arma de fogo calibre .32 com munições, cinco balanças de precisão, sete celulares e R$ 467 em dinheiro.

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Os quatro suspeitos foram presos e encaminhados ao Departamento de Plantão da Polícia Civil (Deplan 2), junto com todo o material apreendido.

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