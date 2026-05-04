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Atropelamento na Alemanha deixa dois mortos

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Repórter
04/05/2026 13:38

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Duas pessoas morreram em um atropelamento múltiplo na tarde desta segunda-feira (4) em Leipzig, cidade no leste da Alemanha, anunciou o prefeito Burkhard Jung. 

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"Não sabemos nada preciso sobre as motivações, não sabemos nada sobre o autor", enfatizou Jung. Segundo a polícia, o motorista do veículo foi preso.

Segundo um comunicado da polícia mais cedo na rede X, "um carro atropelou várias pessoas" na rua principal do centro histórico de Leipzig "e fugiu do local". 

"O motorista foi preso e não representa mais uma ameaça", acrescentou o comunicado. 

A circulação de carros é proibida em grande parte do centro urbano de Leipzig.

A Alemanha tem sofrido uma série de ataques com veículos nos últimos anos. 

Em dezembro de 2024, pelo menos seis pessoas morreram e centenas ficaram feridas quando um carro invadiu um mercado de Natal na cidade de Magdeburg, no leste do país. Ataques semelhantes também ocorreram em Munique e Berlim.

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bur-sr/vbw/rmb/erl/dbh/aa

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