Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus no Centro de BH
Suspeito de 47 anos teve prisão em flagrante ratificada após ser contido por passageiros. Vítima solicitou medida protetiva
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Um homem de 47 anos foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma mulher de 28 anos. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (13/5), dentro de um ônibus da linha 5107 (Pampulha/Savassi) que circulava pela região Central de Belo Horizonte.
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O suspeito foi contido por passageiros que estavam no transporte logo após a denúncia de importunação sexual dentro do veículo.
Segundo a Polícia Civil (PCMG), ele foi levado para a Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, onde foi ouvido e teve a prisão ratificada. Após os procedimentos de polícia judiciária, foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.
A corporação também destacou que a moça recebeu acolhimento especializado durante o atendimento na unidade. Uma medida protetiva em favor da vítima foi solicitada durante o plantão. De acordo com o depoimento da mulher, o homem, que vestia uma calça muito fina, teria encostado o pênis ereto em suas nádegas.
A ocorrência terminou com a condução do suspeito à delegacia especializada. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.
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O crime
A importunação sexual é considerada crime previsto no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro e consiste em praticar ato libidinoso sem consentimento da vítima, com pena prevista de um a cinco anos de prisão.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice