Acusado de asfixiar mulher e forjar acidente na MG-050 pede liberdade

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O empresário Alison de Araújo Mesquita, de 44 anos, acusado de matar a mulher Henay Rosa Gonçalves Amorim asfixiada e forjar um acidente de carro na MG-050 para encobrir o crime, disse que o sinistro ocorreu devido a uma disputa pelo controle do volante. A informação foi dada durante a audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (7/5), quando a defesa do homem também pediu a liberdade dele.

Alison é réu por ter matado a vítima em um apartamento no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte, em dezembro de 2025. Segundo as apurações, Alison e Henay mantiveram um relacionamento conturbado, permeado por agressões físicas e psicológicas por parte dele e passaram por vários términos e reconciliações, sempre marcadas por uma espiral de violência.

Durante a audiência, o réu disse que a relação foi marcada por períodos de convivência desde 2012 e a recente assinatura de um termo de compromisso de namoro. De acordo com ele, na véspera do ocorrido, ambos consumiram bebidas alcoólicas e entorpecentes. Eles viajaram para Divinópolis, na Região Centro-Oeste, por volta das 5h da manhã seguinte.

O réu alegou, ainda, que o trajeto foi marcado por discussões e agressões mútuas, afirmando que a vítima insistiu em dirigir mesmo apresentando sonolência. Segundo a versão do acusado, o acidente foi resultado de uma disputa física pelo controle do volante. Questionado sobre registros de vídeo que o mostram transportando um objeto pesado, Alison justificou tratar-se de um colchão, que foi retirado do apartamento a pedido da própria vítima por razões de ciúme e, depois, devolvido ao imóvel.

Ao final da audiência, a defesa solicitou a realização de novas diligências e pleiteou a liberdade provisória do acusado, que está detido desde o dia 16 de dezembro. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) apresentou parecer desfavorável à soltura, mas a magistrada estabeleceu prazo para juntar provas documentais e decidirá sobre o pedido de liberdade nos próximos dias. A juíza analisará o processo para decidir se há indícios suficientes para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Relembre o caso

Alison foi preso no velório, no dia 15 de dezembro, depois que o perito desconfiou dos ferimentos encontrados no corpo de Henay, que não eram compatíveis com o acidente ocorrido no dia anterior. Os policiais foram até o velório e conversaram com um irmão da vítima, que ajudou na prisão do empresário.

De acordo com a polícia, depois de cometer o crime, o acusado levou o corpo até o interior do veículo, seguindo para Divinópolis. Depois de passar por um pedágio, em Itaúna, o empresário bateu em um ônibus, com o objetivo de simular um acidente.

O relato da funcionária da praça de pedágio acendeu a desconfiança da polícia. Uma filmagem mostra o momento em que Alison está no banco do passageiro do carro e paga o pedágio. No banco do motorista estava Henay, aparentemente desacordada, enquanto Alisson dirigia o veículo.

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“Observei a mulher desacordada no banco do motorista, enquanto o companheiro, com lesões aparentes e em estado de nervosismo, conduzia o automóvel a partir do banco do passageiro, recusando ajuda e deixando o local rapidamente”, disse a funcionária em depoimento.