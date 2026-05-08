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FEMINICÍDIO

Acusado de asfixiar mulher e forjar acidente na MG-050 pede liberdade

Réu afirmou em audiência de custódia que o acidente de carro ocorreu devido a uma disputa pelo controle do volante; ele está preso desde dezembro

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/05/2026 10:40

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Henay foi morta em Belo Horizonte. Seu namorado colcou o corpo num carro e forjou acidente
Henay foi morta asfixiada em um apartamento em Belo Horizonte crédito: Youtube

O empresário Alison de Araújo Mesquita, de 44 anos, acusado de matar a mulher Henay Rosa Gonçalves Amorim asfixiada e forjar um acidente de carro na MG-050 para encobrir o crime, disse que o sinistro ocorreu devido a uma disputa pelo controle do volante. A informação foi dada durante a audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (7/5), quando a defesa do homem também pediu a liberdade dele.

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Alison é réu por ter matado a vítima em um apartamento no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte, em dezembro de 2025. Segundo as apurações, Alison e Henay mantiveram um relacionamento conturbado, permeado por agressões físicas e psicológicas por parte dele e passaram por vários términos e reconciliações, sempre marcadas por uma espiral de violência.

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Durante a audiência, o réu disse que a relação foi marcada por períodos de convivência desde 2012 e a recente assinatura de um termo de compromisso de namoro. De acordo com ele, na véspera do ocorrido, ambos consumiram bebidas alcoólicas e entorpecentes. Eles viajaram para Divinópolis, na Região Centro-Oeste, por volta das 5h da manhã seguinte.

O réu alegou, ainda, que o trajeto foi marcado por discussões e agressões mútuas, afirmando que a vítima insistiu em dirigir mesmo apresentando sonolência. Segundo a versão do acusado, o acidente foi resultado de uma disputa física pelo controle do volante. Questionado sobre registros de vídeo que o mostram transportando um objeto pesado, Alison justificou tratar-se de um colchão, que foi retirado do apartamento a pedido da própria vítima por razões de ciúme e, depois, devolvido ao imóvel.

Ao final da audiência, a defesa solicitou a realização de novas diligências e pleiteou a liberdade provisória do acusado, que está detido desde o dia 16 de dezembro. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) apresentou parecer desfavorável à soltura, mas a magistrada estabeleceu prazo para juntar provas documentais e decidirá sobre o pedido de liberdade nos próximos dias. A juíza analisará o processo para decidir se há indícios suficientes para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Relembre o caso

Alison foi preso no velório, no dia 15 de dezembro, depois que o perito desconfiou dos ferimentos encontrados no corpo de Henay, que não eram compatíveis com o acidente ocorrido no dia anterior. Os policiais foram até o velório e conversaram com um irmão da vítima, que ajudou na prisão do empresário.

De acordo com a polícia, depois de cometer o crime, o acusado levou o corpo até o interior do veículo, seguindo para Divinópolis. Depois de passar por um pedágio, em Itaúna, o empresário bateu em um ônibus, com o objetivo de simular um acidente.

O relato da funcionária da praça de pedágio acendeu a desconfiança da polícia. Uma filmagem mostra o momento em que Alison está no banco do passageiro do carro e paga o pedágio. No banco do motorista estava Henay, aparentemente desacordada, enquanto Alisson dirigia o veículo.

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“Observei a mulher desacordada no banco do motorista, enquanto o companheiro, com lesões aparentes e em estado de nervosismo, conduzia o automóvel a partir do banco do passageiro, recusando ajuda e deixando o local rapidamente”, disse a funcionária em depoimento.

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