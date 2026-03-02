Homem que matou esposa estrangulada e simulou suicídio é condenado em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 53 anos foi condenado pelo assassinato da esposa, de 31, em Santo Antônio do Grama (MG), na Zona da Mata.

O julgamento foi realizado na última sexta-feira (27/2), no Tribunal do Júri de Rio Casca, informou nesta segunda-feira (2/3) a assessoria do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo o órgão, a Justiça fixou a pena em 30 anos de prisão.

O crime aconteceu em 7 de abril de 2025, na zona rural da cidade, no imóvel onde o casal morava. “O homem usou uma cavadeira para golpear a esposa e, em seguida, mediante estrangulamento, causou a sua morte. Posteriormente, colocou uma corda no pescoço dela para simular suicídio”, narra a promotoria na denúncia.

A denúncia ressalta que a vítima era portadora de esclerose múltipla e diabetes, doenças degenerativas que acarretam vulnerabilidade física e mental.

Uma perícia médica apontou que a causa da morte foi asfixia. Inicialmente, quando foi preso pela Polícia Militar, o homem insistiu na tese de suicídio, mas acabou confessando que matou a mulher. A motivação para o crime não foi divulgada pelo Ministério Público.