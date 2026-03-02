Homem que matou esposa estrangulada e simulou suicídio é condenado em MG
Assassinato aconteceu em abril do ano passado, em Santo Antônio do Grama. Antes de ser asfixiada, a vítima foi atingida pelo marido com uma cavadeira
Um homem de 53 anos foi condenado pelo assassinato da esposa, de 31, em Santo Antônio do Grama (MG), na Zona da Mata.
O julgamento foi realizado na última sexta-feira (27/2), no Tribunal do Júri de Rio Casca, informou nesta segunda-feira (2/3) a assessoria do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo o órgão, a Justiça fixou a pena em 30 anos de prisão.
O crime aconteceu em 7 de abril de 2025, na zona rural da cidade, no imóvel onde o casal morava. “O homem usou uma cavadeira para golpear a esposa e, em seguida, mediante estrangulamento, causou a sua morte. Posteriormente, colocou uma corda no pescoço dela para simular suicídio”, narra a promotoria na denúncia.
A denúncia ressalta que a vítima era portadora de esclerose múltipla e diabetes, doenças degenerativas que acarretam vulnerabilidade física e mental.
Uma perícia médica apontou que a causa da morte foi asfixia. Inicialmente, quando foi preso pela Polícia Militar, o homem insistiu na tese de suicídio, mas acabou confessando que matou a mulher. A motivação para o crime não foi divulgada pelo Ministério Público.