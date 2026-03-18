MG: suspeito de esfaquear a ex-companheira é indiciado, mas segue foragido

Um homem de 39 anos, foi indiciado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira em Patrocínio, na região do Alto Paranaíba. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o suspeito desferiu dez golpes de faca contra a vítima no dia 5 de fevereiro deste ano. Ele está foragido desde o dia do crime.

Segundo a Polícia Civil, no dia 5 de fevereiro, o homem foi até a casa da ex-companheira e, ao se identificar falsamente pelo interfone, conseguiu que a vítima abrisse o portão. Nesse momento, o homem desferiu cerca de dez golpes de faca na região do tórax e do pescoço da mulher, de acordo com a corporação.

Vizinhos ouviram os gritos e prestaram socorro à vítima. Ela foi encaminhada ao hospital e sobreviveu. Após o ataque, o indiciado ameaçou as pessoas que estavam no local e fugiu em uma motocicleta, ainda conforme a PCMG.

A corporação também afirma que, em depoimento, a vítima contou que o homem não aceitava o término do relacionamento e que, antes de cometer o crime, havia enviado mensagens com ameaças e chantagens para tentar reatar a relação.

A mulher também contou que já havia sofrido violência física e psicológica anteriormente. Em novembro de 2025, conforme relatado, o investigado já havia agredido e tentado asfixiar a vítima.

O suspeito também foi indiciado por lesão corporal no contexto de violência doméstica, segundo a PCMG. Durante as investigações, a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher representou pela prisão preventiva do suspeito.

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O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e aguarda manifestação do Ministério Público.