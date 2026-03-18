Homem é condenado a 20 anos de prisão por tentar matar esposa com enxada

Um homem de 69 anos foi condenado a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio contra a esposa em Joanésia, no Vale do Rio Doce, de acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo o órgão, o homem golpeou a mulher com uma enxada na cabeça e nas costas em dezembro de 2024. O MPMG divulgou a condenação nesta quarta-feira (18/3).

O órgão informou que, no julgamento, foram reconhecidas a materialidade e autoria do crime contra a mulher, com qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além da prisão, que deverá ser cumprida em regime fechado, o homem foi condenado a pagar uma indenização mínima de R$ 25 mil por danos morais à vítima, segundo o Ministério Público. O promotor de Justiça Jonas Junio Linhares representou o estado no Tribunal do júri.

Conforme a denúncia feita pelo MPMG, na época do crime, a vítima procurou um advogado para tentar receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), por ter perdido a visão de um dos olhos por causa de uma doença. Na consulta com o profissional, ela foi informada que, para conseguir o benefício de forma mais ágil, o ideal seria que ela pedisse o divórcio.

Segundo o MPMG, a vítima não concordou e decidiu consultar outro advogado. Em casa, o marido dela viu os documentos da proposta entregues pelo profissional e se enfureceu com a possibilidade de a mulher pedir o divórcio. Ainda conforme o Ministério Público, ao ver o marido bravo, a vítima rasgou os documentos e voltou a fazer as atividades domésticas. Em dado momento, abaixou-se e foi surpreendida com o marido a golpeando com uma enxada.

“O ataque só terminou quando ela perdeu a consciência e ele acreditou que ela estava morta”, informou o Ministério Público. O crime foi presenciado pela mãe da vítima, de 86 anos. Após o ataque, o irmão da vítima chegou para socorrê-la. Ao vê-lo chegar, o autor do crime fugiu do local em um carro e tentou atropelar o cunhado, que não se machucou.

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O processo está em segredo de justiça.