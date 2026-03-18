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INVESTIGAÇÃO EM CURSO

Pickpocket Family: operação apreende mais de 50 carteiras em MG

Polícia Civil mira associação criminosa familiar especializada em furtos no estado. Ações foram realizadas nesta quarta (18/3), em Uberlândia

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
18/03/2026 18:56

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Segunda fase de operação Pickpockets Family tem mandados cumpridos em Uberlândia
Segunda fase de operação Pickpockets Family tem mandados cumpridos em Uberlândia crédito: Divulgação/PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu 53 carteiras e bolsas de pequeno porte durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. As ações fazem parte da operação Pickpockets Family. Nesta quarta-feira (18/3), o foco foi a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

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O material foi localizado após autorização da Justiça, com base em elementos reunidos na primeira fase da operação. Além das carteiras, especialmente do tipo "porta-níquel", também foram encontrados relógios e outros objetos.

Segundo a PC, os itens apreendidos possuem características compatíveis com o perfil das vítimas preferenciais do grupo, sendo em sua maioria pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos. 

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A corporação ainda aponta para indícios de atuação em cidades como Governador Valadares (Vale do Rio Doce) e Ipatinga (Vale do Aço), sempre com o mesmo modo de agir: crimes mediante destreza em locais de grande circulação de pessoas.

Os fatos serão apurados nas respectivas comarcas de origem. As investigações seguem em andamento com o objetivo de reunir novos elementos informativos, identificar outras vítimas e mapear a total extensão da atuação da associação criminosa.

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Prisões

Conforme a PC, cinco suspeitos foram presos em flagrante na última quarta (11/3). Duas mulheres foram detidas em Juiz de Fora (Zona da Mata), enquanto três homens foram abordados na BR-040, nas proximidades do município de Barbacena (Campo das Vertentes).

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As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas pelo Poder Judiciário, que também determinou o bloqueio de bens móveis e de ativos financeiros dos investigados.

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