BH está em alerta de chuvas de 20 mm e ventos de 40 km/h até quinta-feira

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para possibilidade de chuva de até 20 mm, acompanhada de rajadas de vento em torno de 40 km/h, até as 8h da próxima quinta-feira (14/5). Diante da previsão meteorológica, o órgão reforçou uma série de recomendações de segurança para evitar acidentes durante o período de instabilidade na capital mineira.



Segundo o comunicado, a população deve redobrar a atenção, especialmente em regiões com histórico de alagamentos, encostas e áreas próximas a córregos e ribeirões.

Recomendações durante a chuva

Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Alertas podem ser recebidos por WhatsApp e SMS



Os moradores da capital mineira podem acompanhar os alertas meteorológicos e avisos de risco emitidos pela Defesa Civil por diferentes canais digitais. Um deles é o canal público no WhatsApp.

Outra opção é o serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. Em seguida, o usuário recebe uma confirmação do cadastro.

Os alertas e orientações também são divulgados pelas redes sociais da Defesa Civil no Instagram, Facebook, X e Telegram, por meio do canal público "defesacivilbh".

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata