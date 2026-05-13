Dor de garganta no frio? 5 dicas de especialistas para se proteger

A chegada de uma nova frente fria ao Brasil nesta semana acende um alerta que vai além dos casacos e guarda-chuvas: o aumento dos casos de dor de garganta. A queda nas temperaturas, especialmente no Sul e Sudeste, leva as pessoas a se concentrarem em ambientes fechados, o que facilita a circulação de vírus e bactérias. O cenário é propício não apenas para a dor de garganta, mas também para gripes e resfriados.

O ar mais frio e seco é um dos principais vilões. Ele pode ressecar as mucosas do nariz e da garganta, que funcionam como uma barreira natural contra micro-organismos. Com essa proteção diminuída, o caminho fica livre para inflamações e infecções. Além disso, o frio provoca a contração dos vasos sanguíneos na região, o que pode reduzir a chegada de células de defesa.

Mas algumas medidas simples podem fortalecer as defesas do corpo e reduzir significativamente o risco de desenvolver esse incômodo. Adotar hábitos preventivos é a melhor estratégia para passar pelo período de baixas temperaturas sem problemas.

Combata o frio com hidratação e aconchego para proteger a garganta e a imunidade.Créditos: depositphotos.com / shogun133

Como se proteger da dor de garganta no frio

1. Mantenha a hidratação em dia: Beber bastante água, chás mornos e sucos naturais ajuda a manter as mucosas da garganta hidratadas e funcionando corretamente. A ingestão de líquidos também fluidifica o muco, facilitando sua eliminação e impedindo o acúmulo de agentes infecciosos.

2. Umidifique os ambientes: O uso de umidificadores de ar combate o ressecamento causado pelo clima frio e por aquecedores. Isso cria um ambiente menos agressivo para as vias respiratórias. Na falta do aparelho, uma toalha molhada ou uma bacia com água no quarto durante a noite já melhora a qualidade do ar.

3. Reforce a higiene das mãos: Lavar as mãos com água e sabão frequentemente é uma das formas mais eficazes de evitar a contaminação. Evite levar as mãos ao rosto, especialmente na boca, nariz e olhos. Carregar um álcool em gel pode ser uma alternativa prática para a higienização ao longo do dia.

4. Cuide da alimentação: Uma dieta rica em nutrientes fortalece o sistema imunológico. Invista em alimentos com vitamina C, como laranja, limão e acerola, que são antioxidantes poderosos. Alimentos como alho, gengibre e mel também possuem propriedades que auxiliam na proteção do organismo.

5. Agasalhe-se corretamente: Proteger o corpo de mudanças bruscas de temperatura é essencial. Cachecóis e golas altas ajudam a manter a região do pescoço e da garganta aquecida, diminuindo o choque térmico que pode fragilizar as defesas locais e sobrecarregar o sistema imune.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.